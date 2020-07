Kásler Miklós jó híre mellé nekünk van egy rossz a szociális dolgozóknak

Országhatárainkon kívülre tekintve az bizonyos, hogy a képviselői béreket az elmúlt évek emeléseivel sikerült felzárkóztatni a nemzetközi szinthez. A szociális ellátás területén dolgozók bérét illetően azonban talán nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, Magyarországon e terület alkalmazottai kirívóan alacsony keresettel rendelkeznek. És nem is kell túlságosan messze menni ahhoz, hogy ezt az állítást alátámasszák az adatok. A fizetéseket összehasonlító oldalak adatai szerint például Szlovákiában és Csehországban is az országos átlagos bruttó bér nagyjából 90 százalékával egyenlő fizetésben reménykedhetnek a terület dolgozói.

Vagyis bár a közszféra egyéb területén végrehajtott bérendezésre még ha azt is mondjuk, hogy megállja a helyét, a képviselői keresetek emelése és bérrendezése ennél sokkal jobban sikerült. Ráadásul mindezt úgy sikerült abszolválni, hogy

Utóbbit részben azért, mert 2018-ban pont arra hivatkozva döntött a kormány a képviselői fizetések emelése mellett, mert az addig eltelt években a közszféra más területein már megtörténtek a bérrendezések, így eljött az ideje annak, hogy a parlamenti fizetések is növekedjenek.

Az, hogy a szféra átlagbére nemzetgazdasági összevetésben leszakadt a többi területhez képest, nyilvánvalóan nem most alakult ki, hanem egy hosszú folyamat eredménye. Olyannyira, hogy ez egyértelműen megmutatkozik, ha a KSH adataira támaszkodva megnézzük, milyen változások történtek néhány kulcsfontosságú, állami szférában 2010 óta. Legyűjtöttük az országos átlagbér mellett

Jelenleg, 2020-ban az első negyedévi adat alapján a szociális ellátás területén a rendszeres, bruttó átlagbér 186 798 forint volt, ami 48 (!) százalékkal alacsonyabb az országos átlagnál (358 363 forint). Ezzel Magyarországon ez a leginkább alulfizetett szféra , olyannyira, hogy a második legalacsonyabb átlagot regisztráló szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén jellemző fizetésnél is 29 százalékkal kevesebb a szociális ellátásban elérhető fizetés a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.

Pedig a miniszter sugallatával ellentétben több szempontból sem lehet céltalannak nevezni a szociális területen mára kialakult bérviszonyokat. Erre kiválóan rávilágítanak az elérhető statisztikák is.

