Talán a rozsdaövezet fékezi majd meg az őrült drágulást a budapesti lakáspiacon

Egy régi-új intézkedés újabb átrendeződést eredményezhet a használaton kívüli iparterületekkel rendelkező budapesti városrészekben, de akár a többi nagyvárosban is. A kormány ugyanis újra bevezeti a kedvezményes, 5 százalékos lakásépítési áfát azoknál a lakásoknál, amelyek az úgynevezett rozsdaövezetekben épülnek meg a következő időszakban. Ez több szempontból is kedvező változást eredményezhet - derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből, amely azt is megnézte, hogy mely budapesti kerületek részei adhatnak helyet a “rozsdás lakásoknak”, ezekben milyen lakásdrágulás ment végbe az utóbbi időben és milyen a jelenlegi piaci helyzetük.

Még nem tiszta, mi a rozsda

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint egyelőre pontosan nem lehet tudni, hogy mi számít rozsdaövezetnek a kedvezményes áfa szempontjából. A ma már használaton kívüli iparterületekről, illetve azok egy részéről lehet szó, erről majd a konkrét jogszabály rendelkezik. A fővárosban mindenesetre számos kerületben az III.-ban, a IV.-ben, a IX.-ben, a X.-ben, a XI.-ben, a XIII.-ban, a XXI.-ben és a XXII.-ben is találhatóak ilyenek.

Ami nagyon fontos szerinte az az, hogy megfelelő volumenű rozsdaövezeti fejlesztésekkel hosszabb távon kiegyensúlyozottabbá válhat a fővárosi lakáspiac. Az is lényeges, hogy a kedvezményes lakásáfa nem pusztán egy kedvezmény, hanem feltehetően ez egy ösztönzés arra, hogy a rozsdaövezeteket rendbehozzák a fejlesztők, több helyen ugyanis szennyezett lehet a talaj, közművesítésre is szükség lehet. Az extra fejlesztések az alacsonyabb áfával már vonzóbbak lehetnek.

Mekkora drágulás volt?

A korábbi adatokból látszik, hogy rozsdaövezetnek mondott térséggel rendelkező kerületekben az elmúlt években hogyan alakultak az átlagos négyzetméterárak.

A III. kerületben például 2016-hoz képest az új lakások átlagos kínálati négyzetméterára az ingatlan.com adatai szerint 87 százalékkal 1,06 millió forintra emelkedett. A IV. kerületben ezzel párhuzamosan 90 százalékkal 764 ezer forintra drágultak. A XI. és XIII. kerület a népszerű kerületek között volt eddig, előbbiben 86 százalékkal 1,04 millió forintra, utóbbiban 105 százalékkal 988 ezer forintra emelkedtek az árak 2016 tavaszához képest.

A rozsdaövezetekbe tervezett lakásépítésekkel nőhet a kínálat az új lakások piacán, ami fokozhatja a piaci versenyt, és kiegyensúlyozottabbá teheti a piacot.