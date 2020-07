Tiborcz István kastélyszállóját ingyen bejárhatja a lakosság, de fotózni tilos

Nagy nap lesz vasárnap Turán, ugyanis nyílt napot tart Tiborcz István kastélyszállója. Sajnos azonban nem láthatja mindenki belülről Orbán Viktor miniszterelnök vejének kastélyszállóját, ugyanis a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, és csak érvényes turai lakcímkártyával rendelkező lakosok számára biztosított.

A turai lakosság láthatja először teljes pompájában a teljes körűen felújított Botaniq Turai Kastélyt! A BOTANIQ Turai Kastély exkluzív, idegenvezetéssel egybekötött bejárásra invitálja a turai lakosokat 2020. július 19-én vasárnap 10-16 óra között, egyórás turnusokban. A vezetett bejárás érinti a kastélyparkot, a belső közösségi tereket, illetve a hotelszobákat is. A helyek száma limitált, egy turnusra maximum 15 fő jelentkezhet - olvasható a tura.hu oldalon.

Szigorú kikötés, hogy Tiborcz István kastélyszállójában tilos fotózni, emlékképek készítésére a kastély előkertjében lesz lehetőség a körbevezetés végén.

További jó hír azok számára, akik esetleg lemaradnának a mostani bejárásról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök vejének kastélyszállója a jövőben is fog hasonló nyílt napokat, ingyenes vezetett bejárásokat tartani a turai lakosság számára.

Így később is lesz lehetőség a csodásan felújított kastély térítésmentes megtekintésére - zárul a közlemény.

Ez igazán nemes gesztus, hiszen amúgy 20 százalékos nyitási kedvezménnyel is Magyarország egyik legdrágább, ha nem a legdrágább szálláshelye lett Tiborcz István, a miniszterelnök vejének 19 szobás turai kastélyszállója. Ha például július 25-ről július 26-ra szeretnénk itt ketten egy éjszakát eltölteni félpanzióval, akkor ez a legegyszerűbb superior szobában is 103 ezer forintba kerülne. Aki nem turai lakos, az például már a booking.com oldalon is nézegethet képeket a korábbi adatok szerint legalább 4,5 milliárd forintból felújított kastélyról.

A turai kastély konkrétan a TRA Real Estates Kft. nevű céghez tartozik, amely Tiborcz István által tulajdonolt BDPST Zrt. tulajdonában van. Ebből a cégből a fiatal üzletember a 2019-es teljesítmény után 2,3 milliárd forintos osztalékot vett ki, az évet 4,8 milliárd forintos profittal zárta.