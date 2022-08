Tiborcz István megvált az egyik szállodájától

Az értékesítéssel a BDPST Zrt. átadja az ingatlan üzemeltetését is az új tulajdonosoknak. A közlemény szerint a most eladott szálloda munkavállalóinak egy része a Tiborcz István többségi tulajdonában álló BDPST Group további hoteleiben folytatja a munkáját, másik részüknek a jövőben is biztosítva van foglalkoztatásuk az Alice Hotelben - áll a cég honlapján.

Az Alice Hotel 2020-ban nyílt meg, miután a BDPST Zrt. és a WHB befektetésével és kivitelezésében egy több mint két éven át tartó értékteremtő beruházás keretében rekonstruálták a butikszállodának otthont adó, 1870-es évek végén épült villaépületet. A vevő a WHB, amely a 100 leggazdagabb magyar közé tartozó milliárdos építőipari mogul, Paár Attila érdekeltsége.

A hosszú távú stratégia mentén a BDPST Group szállodaportfóliójának alakítása és fejlesztése is folyamatos: a közeljövőben több új hotel nyílik meg a cégcsoport üzemeltetésében. A Szabadság tér mellett, az Október 6. utcában elhelyezkedő Verno House szálloda tervezetten 2022 utolsó negyedévétől várja vendégeit. Ezt követően, szintén a cégcsoport fejlesztésének köszönhetően felső kategóriás designhotelként, valamint exkluzív lakásokat kínáló prémium lakóépületként adják át a Hotel Dorothea épületegyüttesét. A BOTANIQ Budai Klub átadása 2023-tól várható, amely új arculattal, funkciókkal és prémium szolgáltatáspalettával várja majd látogatóit - közölte a BDPST.

A 24.hu pedig annyit tett a hírhez, hogy az Andrássy út 116. alatt található, 41 szobával rendelkező butikhotel felújítására másfél milliárd forintos hitelt vett fel a miniszterelnök vejének érdekeltségébe tartozó társaságs, s hogy az épületet Tiborcz üzlettársa, Paár Attila cége szerezte meg 2017-ben egy állami árverésen.