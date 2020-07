Nőhet a rák áldozatainak száma a koronavírus-válság miatt

A brit egészségügyi hatóságok most próbálják bepótolni az elmúlt hónapokban elmaradt szűrővizsgálatokat, amelyek a tünet nélküli emberekre fókuszálnak. A betegség korai felismerésével és kezelésével életeket lehet megmenteni.

A halálesetek számának növekedéséhez hozzájárulhat az is, hogy az emberek egy része – félve a fertőzéstől – kerülte az egészségügyi intézményeket a járvány idején.

Ennek oka, hogy a vírus elleni védekezés miatt korlátozták vagy leállították a rákellenes kezelések és vizsgálatok egy részét, bár a betegeket ebben az időszakban is arra ösztönözték, hogy sürgős esetben kérjenek segítséget.

