Több pénz, kevesebb Balaton - A déli és az északi parton is kiárusítja ingatlanait az állam

Tehát konkrétan Tihanyban is a kikötő melletti telket adná el az állam, ahol hétvégente a Tihanyi piacot szokták tartani, helyi és környékbeli árusok kínálják itt a portékájukat. Az árverési hirdetmény szerint a területre a tihanyi önkormányzatnak elővásárlási joga van.

Vége a nyárnak, el is kezdi az állam a Balaton további kiárusítását. Még a nyáron írtunk róla , hogy az állami tulajdonban lévő Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) eladja a balatoni vitorláskikötők üzemeltetési jogát, valamint szintén a koronavírus-járványra hivatkozva úgy döntött a társaság, hogy végleg eladja több balatoni ingatlanát.

Tihany és Balatonszemes legértékesebb vízparti ingatlanjaira is lehet licitálni az ősszel, az állam ugyanis úgy döntött, hogy eladja a kikőtökhöz közeli területeket.

