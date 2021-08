Toronymagasan a régió élén a magyar gazdaság

A Központi Statisztikai Hivatal kedd reggeli közlése szerint a magyar gazdaság a második negyedévben szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 17,7 százalékkal növekedett. Ez még az elemzői várakozásokat is túlszárnyalta - számoltunk be róla, és most kiderült, az EU-ban is előkelő helyre jutott ezzel Magyarország. A régiónkat pedig toronymagasan vezeti.

A magyar GDP 17,7 százalékos éves bázisú megugrása a harmadik legnagyobb változás az EU már adatokkal rendelkező tagállamainak sorában. Noha az elmúlt években megszokhattuk, hogy rendre a régiónkba tartozó országok állnak dobogón, most teljesen megváltozott a helyzet: a nyugat-európai országok átvették a vezetést, aminek természetesen az is a magyarázata, hogy ezeket az országokat sokkal jobban megütötte a Covid okozta gazdasági válság, mint mondjuk a régiónkat. Alacsonyabb bázisról pedig mint tudjuk, nagyot lehet növekedni. A második negyedév legnagyobb GDP-bővülését Spanyolország hozta össze, 19,8 százalékkal nőtt a gazdaság, mögötte Franciaország áll 18,7 százalékkal, a dobogó harmadik helyén Magyarország, majd Olaszország következik 17,3 százalékkal.

Érdemes itt megemlíteni, hogy miközben Matolcsy György, jegybankelnök minap arról cikkezett, hogy a gazdasági válságot Magyarország nem túl jól kezelte, ebben a baltiak, a lengyelek és a románok is sokkal jobbak voltak, a magyar gazdaság teljesítménye a régió legjobbja lett az adatok alapján.

Csak a régiós országokat nézve a magyar 17,7 százalékos pluszt a román gazdaság követi ettől jóval elmaradó mértékű növekedéssel, 13,6 százalékkal. Majd a lengyel GDP következik 10,7, aztán a szlovák 10,2 százalékos plusszal, a csehek pedig "csupán" 7,8 százalékkal nőttek. Utóbbi a rangsor egyik legalacsonyabbja, ennél kisebb mértékben csak a finn gazdaság tudott bővülni, 7,4 százalékkal.

A negyedéves teljesítmény nem annyira kirívó

A magyar gazdaság az első negyedévi teljesítményét 2,7 százalékkal tudta túlszárnyalni a másodikban, ami az éves bázisú adattal ellentétben nem annyira kiugró. Ez megosztva a hatodik legnagyobb növekedés a rangsorban, ugyanilyen mértékben nőtt az olasz gazdaság is.

Az élen a portugál gazdaság áll 4,9 százalékkal,

mögötte 4,3 százalékos növekedéssel az osztrák gazdaság.

A dobogó harmadik fokára Lettország került 3,7 százalékos plusszal,

majd Hollandia következik a sorban 3,1,

aztán Spanyolország 2,8 százalékos plusszal.

A régiónkat nézve sem emelkedik ki a magyar negyedéves teljesítmény annyira, mint az éves. Mögöttünk a szlovák gazdaság áll 2 százalékos növekedéssel, a lengyel 1,9, a román 1,8, a cseh gazdaság pedig 0,6 százalékkal tudott bővülni három hónap alatt.

Az EU legalacsonyabb növekedését Ciprus hozta össze, 0,2 százalékot.