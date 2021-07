Tovább nőtt a fertőzöttek száma, nem volt elhunyt

A hétvégén sem volt jelentős változás a napi oltások számát tekintve, az első oltást két nap alatt most is csupán nyolcezren kapták meg, a másodikat is húszezernél kevesebben, ez nagyon lassú tempó a teljes átoltottág eléréséhez. A hétvégi összesített adatok szerint a beoltottak száma 5 596 543 fő, közülük 5 374 864 fő a második oltását is megkapta - közölte a koronavirus.gov.hu állami portál.

Aggasztó lehet, hogy 161 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 262 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt tíz napban 20 és 80 között ingadozott a napi szám, vagyis itt gyorsulásról lehet beszélni. Jó hír, hogy nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 30 020 fő.

A gyógyultaké folyamatosan nő, jelenleg 745 848 fő, az aktív fertőzötteké pedig 33 394 főre csökkent. 55 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 9-en vannak lélegeztetőgépen.

Gulyás Gergely kancellária miniszter korábban, a második hullám előtt ezres napi fertőzöttségnél látta indokoltnak a korlátozásokat, ám a múltheti Kormányinfón már azt mondta, hogy a második hullámhoz képest alacsonyabb napi új esetszámoknál jöhetnek az új korlátozások, amik most főleg az oltatlanokat érinthetik.

Magyarország a teljes átoltottságot tekintve továbbra is az elsők között van az Európai Unióban, így járványügyi szempontból hazánk az egyik legbiztonságosabb ország. Az új, agresszív delta vírusmutáns azonban több európai országban erősen terjed, ezért kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg.

Az Operatív Törzs a megelőzés érdekében Európában elsőként lehetővé teszi a harmadik oltást mindenkinek, augusztus 1-től. Továbbá a még be nem oltott időseket személyesen is fel fogják keresni a háziorvosok, orvostanhallgatók segítségével. Az oltás beadása megtörténhet a háziorvosi rendelőben vagy az idős otthonában is. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.

Az érvényes regisztrációval rendelkezők – köztük az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is - automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető. Elérhető az uniós oltási igazolás az EU-n belüli utazásokhoz.