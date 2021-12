Tovább terjed az omikron, már öt amerikai tagállamban találtak fertőzötteket

Herendi Gábor: „Levegőt sem hagynak nekünk”

A Valami Amerika-filmek, a Kincsem, a Toxikoma és más sikerfilmek rendezője nemrég tárta a nyilvánosság elé, hogy tiltólistára került a magyar filmekre szánt pénz felett egyedüliként diszponáló Nemzeti Filmintézetnél. Válaszul leforgatta a NER botrányait lencsevégre tűző Bűnös várost. Most azt is elárulta, hogy voltak színészek, akik nem mertek szerepelni ebben a filmben, és azt is, látta-e az Elk*rtukat. A kultúra területén zajló NER-offenzíva pedig megy tovább, és Herendi Gábor szerint ez már mindannyiunknak fájni fog.