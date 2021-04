Továbbra is nagyon sok a koronavírusos áldozat

9055 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 670 776 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, közölték péntek reggel a kornavírus.gov.hu oldalon. A mintavételek száma az elmúlt napok trendjeinek megfelelő volt, a tesztek 22,6 százaléka lett pozitív.

Mint kiderült, 267 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 21 262 főre emelkedett. A most publikált adat még mindig nagyon magas, igaz, némi javulás tapasztalható, hiszen a március 31-én publikált számok 302 áldozatról szóltak.

A hivatalos adatok szerint a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 413 370 fő, miközben az aktív fertőzöttek száma 236 144 főre emelkedett. Javult a helyzet a kórházakban, legalább is, ami az ápoltak számát illeti, jelenleg ugyanis 11 747 koronavírusos beteget látnak el ilyen módon, ami félezerrel kevesebb, mint a néhány napja mért csúcsérték. Csökkent a legsúlyosabb állapotban lévők száma is, a betegek közül jelenleg 1467-en vannak lélegeztetőgépen.

Jelentős számú vakcinát adtak be az előző adatközléshez képest, ezúttal 90 ezerrel nőtt ez a szám. A beoltottak száma így immár 2 156 680 fő, közülük 863 195 fő már a második oltását is megkapta.

A koronavírus.gov.hu oldalon is felhívták arra a figyelmet, hogy a brit vírusmutáns továbbra is nagyon gyorsan terjed, ezért kérik, hogy a húsvéti ünnepek alatt is tartsa be mindenki az óvintézkedéseket! Erről Orbán Viktor, miniszterelnök is beszélt reggel a szokásos pénteki, Kossuth Rádióban elhangzó interjúban.