Trükkösen szerezte be a magyar titkosszolgálat a Pegasust, ismerős nevek is feltűnnek a történetben

Közvetítőcéget iktatott be a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ), amikor 2017-ben az izraeli Pegasus kémszoftver megvásárlását indítványozta, írja a Direkt36 tényfeltáró központ a Telexen megjelent cikkében.

A Pegasusszal Magyarországon többek között újságírókat, kormánykritikus médiatulajdonosokat, ügyvédeket és ellenzéki politikusokat figyeltek meg. A kémszoftver a mobiltelefonok feltörésével hozzáfér minden adathoz, például a titkosított kommunikációhoz, sőt képes a mobilt lehallgató eszközzé változtatni a mikrofon és a kamera távoli bekapcsolásával.

A Direkt36 az ügylet körülményeit ismerő forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a Pegasus beszerzésére körülbelül hárommilliárd forintért a Communication Technologies Kft. nevű céget szerződtették. A kémszoftver megvásárlásának közbeszerzés alóli mentesítését a parlament nemzetbiztonsági bizottsága egyhangúlag és kérdés nélkül szavazta meg 2017 októberében. A bizottság MSZP-s tagja, Molnár Zsolt a konkrét beszerzést nem kommentálta, de azt megerősített a Direkt36-nak, hogy a szakszolgálat eszközbeszerzéseit jellemzően az ellenzékiek is támogatni szokták.

Tasnádi László véletlenül itt is képbe került

Bár az üzletet a nyilvánosság megkerülésével intézték, de a cégadatokból látszik, hogy a kiberfegyverekkel is kereskedő Communication Technologies Kft. addigi 150 millió forintos nettó árbevétele 2018-ban három és fél milliárdra ugrott fel. Ezt követően a cég tulajdonosai közt 2019 végén megjelent Pintér Sándor bizalmasa, Tasnádi László egykori rendészeti államtitkár.

Korábban Tasnádi felügyelte a polgári titkosszolgálatokat, ám 2016-ban lemondásra kényszerült, miután a kormányból nyilvánosan kritizálták III/II-es állambiztonsági múltja miatt.

Az utóbbi néhány évben több más belügyes megbízást is kapott a Communication Technologies Kft., mely évi több milliárdos forgalmat bonyolít, és 2021-ben 734 milliós osztalékot termelt tulajdonosainak. A cég ügyvezetője egy korábban inkább baloldali kötődéseiről ismert vállalkozó, Neuman Péter, aki egy baloldali politikai tanácsadó visszaemlékezése szerint Medgyessy Péter 2002-es miniszterelnökjelölti kommunikációs felkészítésében is szerepet vállalt. Később, 2018-2019-ben Neuman az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) érdekeltségébe került 168 Óra kiadójának az ügyvezetője volt.

A Direkt36-nak egy, a Pegasus kémszoftver működéséről részleteket ismerő volt titkosszolga azt is elárulta, hogy a szakszolgálat először 50 eszközre szerzett kvótát, azaz egyszerre ennyi mobiltelefont tudtak megfigyelni a Pegasusszal. A szigorú kvótalimit és a rendkívül magas költségek miatt a Pegasust csak kiemelt ügyekben és kizárólag legfelsőbb szintű, miniszteri vagy főigazgatói jóváhagyással vethették be. A Pegasust annyira drága és profi fegyvernek tartották a titkosszolgálatok, hogy még belső körben is titokban tartották, nehogy minden állami szerv ezt akarja használni.

A Pegasus-megfigyelések 2021 júliusi nyilvánosságra kerülése után a kémszoftver magyarországi használatát ugyan felfüggesztették, de a Direkt36-nak részleteket eláruló források szerint a kémszoftvert később ismét használni kezdték. A tényfeltáró központ megkereste a történet minden érintettjét – köztük a kormányt, a Communication Technologies Kft. Ügyvezetőjét, valamint Tasnádi Lászlót – de nem kaptak választ senkitől sem.