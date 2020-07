Trumpi fordulat: már az amerikai elnök is védőmaszkot javasol

Az amerikai elnök korábban hajlamos volt bagatellizálni a koronavírust, ma már viszont a helyzet rosszabbodásával számol, és védőmaszk viselésére kéri az amerikaiakat. Trump azért változtathatott a hangnemén, mert az USA-ban egyre több az új fertőzött, ráadásul a népszerűségét is megtépázta a válság.

Egyúttal most először szólította fel az amerikaiakat arra, hogy hordjanak védőmaszkot, amennyiben nem tudják tartani a megfelelő távolságot a többi embertől. Kérdésre hozzátette: ebben a témában még a szakértők is megváltoztatták véleményüket.

Az amerikai elnök, aki korábban azt mondta , hogy a vírus vakcina nélkül is el fog tűnni, a védőmaszk egészségtelen, a gazdaságot és az iskolákat pedig mielőbb újra kell indítani, tegnapi sajtótájékoztatóján kijelentette :

