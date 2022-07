Túl későn és túl keveset engedett az Orbán-kormány? Újabb brüsszeli feltételekre derült fény

Magyarország utolsóként nem tudott még megállapodni Brüsszellel az uniós helyreállítási alapról (RFF), és az utolsók között vagyunk 2021-2027-es uniós költségvetési ciklus (MFF) pénzeit illetően is. Mindkét esetben december 31. a határidő.

Ha addig nem sikerül aláírni a megállapodást, az RFF-et teljesen elbukhatjuk, az MFF esetében más a helyzet, hiszen az valóban „jár”, mint tagállam, de a pénzek 14 százalékától akkor is eleshetünk - olvasható az azonnali.hu friss cikkében.

Ahogy arról beszámoltunk, a kormány négy pontban engedett a Bizottság kéréseinek, hogy minél hamarabb hozzájuthasson az uniós forrásokhoz.

Ez azonban az azonnali.hu cikke szerint már jóval korábban megtörtént a tárgyalások során, csak most jelentették be a Kormányinfón - ráadásul a lap úgy tudja, ennél a Bizottság többet is kér a megállapodáshoz.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Ezek egy része a közoktatást érinti. Deszegregációs lépéseket kérnek az általános iskolákban és jelentős pedagógus béremelést is feltételül szabnának a lap szerint. A tanári fizetések az OECD-tag uniós országok közül itt a legalacsonyabbak, és az egyéb felsőfokú végzettségűek fizetésének csupán 58–66 százalékát teszik ki - ezt szeretné "nagyon rövid idő alatt" 100 százalékon látni a Bizottság.

Ha mindenben sikerülne megegyezni, a szükséges megállapodások "lepapírozása" önmagában is hónapokat venne igénybe - írja az azonnali.hu.