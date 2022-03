Új forródrótos utazásszervezőjét keresi az Országgyűlés Hivatala

2017. július 4-től 2021. június 30-ig az OTP Travel Kft. látta el azokat az utaztatási feladatokat, amelyekre most a pályázati kiírás szól. A 2017-es megrendelői kötelezettségvállalás összege akkor nettó 800 millió forintról szólt, az új közbeszerzés viszont már csak nettó 600 millió forintot jelöl meg.

Azaz a kormány az eddigi költségek egynegyedét lenyisszantotta a jövőbeli utazásokra szánt pénzekből.

Brüsszelbe egész biztosan sűrűn kell foglalni szállást és egyebet. Fotó: Depositphotos Brüsszelbe egész biztosan sűrűn kell foglalni szállást és egyebet. Fotó: Depositphotos

Az OTP Travel szerződését egyébként 2021-ben egy évre, 2022. június 30-ig meghosszabbította az Országgyűlés Hivatala, minden bizonnyal azért nem négy évre, mert idén választások zajlanak. Így egy hét múlva ilyenkor már tisztában is leszünk azzal, ki nyert a durva eszközöket is felvonultató kampányt követően, s ez talán a pályázaton induló cégek indulását is determinálhatja.

A március 24-én kiírt tender szerint az Országgyűlés Hivatala az általa kiküldött személyek hivatalos, Európán belüli és azon kívüli területekre szóló utazásszervezési feladatokra keresi új partnerét nettó 600 millió forint keretösszeg erejéig. A munka - ahogy eddig is -, eseti megrendelések alapján, megjelölt úticéloknak és szolgáltatásoknak megfelelően történik.

A tennivalók közé fog tartozni többek között:

repülős utaztatással kapcsolatos ügyintézés

nemzetközi vasúti menetjegyekkel kapcsolatos ügyintézés

autóbérlésekhez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása

utasbiztosítások

átszállások megszervezése

szállások foglalása

A tender kiköti, hogy a megrendeléseket rugalmasan, a lehető legmagasabb színvonalon, a legrövidebb ügyintézési határidőn belül kell teljesíteni. Vállalni kell az azonnali, előre nem tervezhető utazások ügyintézését 24 órán belül, sőt, a kapcsolattartásnak a hivatali munkaidőn túl is ki kell terjednie.

Ennek érdekében a nyertes cégnek a váratlan helyzetek kezelésére egy elkülönített telefonvonalat kell biztosítania az Országgyűlés Hivatala ügyeinek, problémáinak soron kívüli intézésére, gyors kezelésére, azaz élnie kell egy „forró drótnak”.

De a tendernyertes feladatai közé fog tartozni a célállomásokra vonatkozó összes utazási információ beszerzése (így például az ott kért védőoltások), szükség esetén nemcsak bérautó, hanem sofőr biztosítása, az utazó személyek biztonságos és bizalmas adatkezelése, a késlekedő, illetve elveszett poggyászok ügyintézése, vagy a VIP asszisztencia biztosítása.

Érdekes módon a szerződés két évre szól, azaz nem négyre, mint az előző esetben az OTP Travellel. A pályázatokat április 26-ig várják.

Az Opten adatai szerint a közel négy évtizede alapított, jelenleg 91 főt foglalkoztató OTP Travel tavalyi éve lett egyébként a legrosszabb öt évre visszamenőleg, ez minden bizonnyal a koronavírus-járványra vezethető vissza.

Hiába könyvelhette el a cég 2019-ben az utóbbi pár év legmagasabb nettó árbevételét, 20,7 milliárd forintot, 2020-ban már a legalacsonyabb ilyen adattal zártak: 4,7 milliárddal. Mindez az OTP Travel adózott eredményére is kihatott, hiszen tavaly 182 millió forintos veszteséggel zárta az évet.