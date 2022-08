Új szerződést kötött Magyarország a Gazprommal

Fontos bejelentést tett Prágában Szijjártó Péter az energiaellátás tekintetében. Mint mondta, Magyarországon jól állunk a földgáztárolók feltöltésében, fogyasztásarányosan 36,5 százalék fölé mentünk már, ami az Európai Unió által előírt elvárás felett van. Ehez képest Európában az átlagos földgázfeltöltöttség 21,4 százalék. Ugyanakkor a magyar kormány célja a maximális energiabiztonsági ellátásnak az elérése, hogy biztosítsuk, hogy se a most, se a következő télen emberek ne kerüljenek olyan méltatlan helyzetbe, hogy ne tudjanak fűteni, meleg vizet használni, vagy főzni.

Emellett arról is gondoskodni kell, hogy a magyar gazdaság működőképes maradjon, ne okozzon munkabeszüntetést vagy elbocsátásokat. Ezért is döntött a kormány úgy, hogy a már leszerződött mennyiségeken felül plusz gázvásárlásokat céloz meg.

"Ezért is jártam a nyár első felében Moszkvában, hogy a már megkötött hosszútávú gázvásárlásokon túl a Gazpromtúl újabb mennyiségeket is vásárolhassunk. Megtörtént a megállapodás, alá is írtuk, hogy további gázmennyiségek érkeznek a szeptemberi és az októberi hónapban. Napi 5,8 millió köbméterre emeli a Gazprom a plusz szállítás maximális mértékét, mégpedig a déli szállítási útvonalon, Törökországon, Bulgárián és Szerbián át. Augusztusban napi 2,6 millió köbméter volt a pluszmennyiség" - jelentette be Szijjártó Péter.