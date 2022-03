Új tranzitváró nyílik Budapesten a menekültek számára

A Miniszterelnökség közleményében azt írták: a Keleti Pályaudvar szomszédságában nagyméretű tranzitváró megnyitásáról döntöttek, amelyben többek között olyan térítésmentes szolgáltatásokat biztosítanak, mint a meleg váróhelyiség, tolmácsolás, baba-mama és gyereksarok, illemhelyek, orvosi ellátás, telefontöltési lehetőség, internetelérés.

Az elhelyezést igénylő személyek részére a szállás szervezésében is segítséget nyújtanak, valamint menedékes státusszal, tartózkodási engedéllyel kapcsolatos idegenrendészeti ügyintézésre is lesz lehetőség. A csarnokban helyet kapnak a segélyszervezetek munkatársai is, akik az étel-italból, tisztálkodó szerekből, pelenkából, stb. álló adományokat adják át a rászorulók részére.

Kihelyezett MÁV nemzetközi jegypénztár nyílik a váróban, a továbbutazók számára pedig biztosítják az eljutást a Kelet és Nyugati pályaudvarokra, valamint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre.

(MTI)