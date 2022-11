Újabb eurómilliárdokat bukhat Orbán Viktor

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Bizottság várhatóan nem fog enyhíteni korábbi javaslatán, és továbbra is a kohéziós programok 7,5 milliárd eurónyi forrásának befagyasztását fogja javasolni az Európai Tanácsnak. A Helyreállítási Alap 5,8 milliárd eurós forrásainak befagyasztásával együtt ezzel 13,3 milliárd euróhoz nem jutna hozza Magyarország, amennyiben a Tanács elfogadja a Bizottság ajánlását.

Már ez is óriási csapás a magyar gazdaság számára, ugyanakkor könnyen lehet, hogy ezzel még nem értünk a negatív folyamatok végére. A portfolio.hu arról írt, hogy nem valószínű, hogy a következő 2-3 hétben engedik jóváhagyni a felfüggesztési veszélyben lévő három Operatív Programot. Ez pedig váratlanul súlyos következményhez is elvezethet: akár 11,4 milliárd eurónyi felzárkóztatási forrásunkat is felfüggeszthetik a hírekben szereplő 7,5 milliárd euró helyett.

Orbán Viktor és vele az ország helyzete is egyre nehezebb. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A lap információi szerint egyáltalán nem biztos, hogy a december 6-i pénzügyminiszteri tanácsülésen már döntenek a magyar ügyekben, mert néhány tagállamban idő kell a parlamenti jóváhagyások megszerzéséhez, mire az adott tagállam kormányát képviselő miniszter a Tanácsban szavazhat. Sőt akár az is lehet, hogy az összecsúszó nagy ügyeket (ukrajnai támogatás, globális minimumadó, svéd- és finn NATO-csatlakozás, illetve a magyar jogállamisági eljárásban a felfüggesztési javaslat és a helyreállítási programunk jóváhagyása) végül a december 15-16-i EU-csúcson is megtárgyalják az állam- és kormányfők, és az összetett politikai alku tartalmát végül a rákövetkező napokban hagyja jóvá valamely tanácsi formáció.