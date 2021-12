Újabb európai országban jelent meg az omikron

Valamennyi fertőzött a közelmúltban érkezett a dél-afrikai régióból, Nigériából, Mozambikból és a Dél-afrikai Köztársaságból. Az első omikron-fertőzöttet a tengerentúli Réunion szigetén diagnosztizálták, majd a Párizs körüli Ile-de-France régióban, Elzászban, a Loire-menti megyékben azonosítottak fertőzéseket. A francia Riviérán és Auvergne-Rhone-Alpes régióban is diagnosztizáltak egy-egy esetet - írja az MTI.

Olivier Véran egészségügyi miniszter a France Info hírrádióban pénteken elmondta: feltételezhető, hogy az omikron variáns már hetek óta terjed az országban, s "egyértelmű, hogy legalább annyira fertőző, mint a delta variáns". A tárcavezető ugyanakkor hozzátette:

Franciaországban továbbra is a koronavírus delta variánsa a meghatározó, s a jelenlegi, az ötödik járványhullámban az új megfertőződések mintegy 99,8 százalékát okozza. A párizsi Pasteur Intézet modelljére hivatkozva, a miniszter kifejtette, hogy az ötödik hullám tetőzése január végén várható, azaz addig a napi esetszám és a kórházban ápoltak számának emelkedésével számol a kormány.

Jóllehet az omikron variáns pontos hatásai még nem ismertek, megjelenésének hírére az egészségügyi tárca szerint megemelkedett a koronavírus elleni oltás első adagját igénylők száma. Franciaország az egyik legjobban átoltott társadalom az Európai Unióban: az oltásra jogosultak 90 százaléka vette fel eddig az első adagot, s amióta szombaton megnyílt a lehetőség minden 18 éven felüli számára az emlékeztető, harmadik oltás igénylésére, több, mint 5,5 millióan foglaltak időpontot az interneten.

Olvier Véran szerint ez rekordnak számít, utoljára a július 12-i héten jelentkeztek legtöbben az oltásra, amikor is a kormány bejelentette a védettségi igazolás használatának bevezetését a mindennapi életben. Akkor egyetlen hét alatt 3,7 millióan igényelték az oltás első két adagját.

A tárcavezető elmondta: jelenleg naponta több mint 615 ezren foglalnak időpontot, 60 százalékuk 50 évnél fiatalabb. Franciaországban a védettségi igazolás január 15-től csakis három oltással lesz érvényes, s aki a második oltás után hét hónappal sem vette fel a harmadik adagot, elveszti a védettségi igazolását.

Az ötödik hullám továbbra is felszálló ágban van: míg egy hónappal ezelőtt naponta 6 ezer új fertőzöttet jelentettek, az elmúlt hét napban 36 ezer volt az új megfertőződések napi átlaga, de az elmúlt napokban már az 50 ezret közelítette a napi esetszám.

A kórházban ápoltak száma is fokozatosan nő: a 10 ezer kórházban ápolt fertőzöttek közül kétezer állapota súlyos. Véran miniszter szerint jelenleg minden tizedik percben egy fertőzött beteg kerül intenzív osztályra. Erre a harmadik hullám óta nem volt példa.

Jean Castex miniszterelnök csütörtök este jelezte, hogy az egészségügyi védelmi tanács hétfői ülésén vitatja meg majd, hogy szükség van-e további korlátozó intézkedésekre az egészségügyi ellátórendszer leterheltségének elkerülésére. Az egészségügyi miniszter pénteki rádióinterjújában arra utalt, hogy az emlékeztető oltás kampányának felgyorsításán és a távolságtartás szabályainak betartását túl más szigorítás egyelőre nem várható.

Szigorítanak a belgák

A belga kormány péntek délután járványügyi szigorításokat rendelt el, az új koronavírusos fertőzések növekedő száma, és az egyre jobban túlterhelt egészségügyi rendszer miatt. Az intézkedések értelmében, a maszk beltéri viselésre vonatkozó kötelezettséget 6 éves kortól a gyermekekre is kiterjesztik, az oktatási helyiségeket a megnövekedett testhőmérséklet mérésére alkalmas műszerrel kell felszerelni. Az óvodák és az általános iskolák számára a karácsonyi szünet egy héttel korábban, már december 18-án megkezdődik, a közép- és felsőoktatásban csak a tanórák felét lehet tantermi részvétellel megtartani. A hétvégén hatályba lépő intézkedések a 400 főnél többet számláló beltéri rendezvényeket megtiltják, hétfőtől a minimális létszám 200-ra csökken. A mozik és színházak továbbra is fogadhatnak vendégeket, azonban az ülőhelyek között be kell tartani a 1,5 méteres távolságot. A kormány a vendéglátóipart érintően nem vezetett be szigorításokat, az éttermek és a bárok zárási időpontja továbbra is este 11 óra maradt.