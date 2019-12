Újabb területet venne el a fővárostól a kormány

A kórházak és az iskolák után a színházak irányítását is elvenné a városoktól az Orbán-kormány.

Sokan bíztak abban, hogy Orbán Viktor hátrébb húzza az agarakat, de egyre nyilvánvalóbb, hogy nem teszi. Minden városnak, így Budapestnek is joga van ahhoz, hogy a saját fenntartású intézményeinek vezetőit kiválaszthassa, a fővárosiaknak pedig, hogy politikától független intézményként működhessenek a színházak – válaszolta az Mfor kérdésére Gy. Németh Erzsébet (DK) Budapest kulturális ügyekért felelős főpolgármester-helyettese arra a hírre, miszerint a kormány beleszólást kérne a fővárosi színház igazgatók kinevezésébe.

Az artportal ugyanis arról értesült, hogy már készül a kormányzat „kulturális törvényjavaslata”, mellyel 2020. január 1-től megszüntetnék az 1993 óta működő Nemzeti Kulturális Alapot (NKA). Emellett létrehoznának egy kulturális stratégiai tanácsot, amely alá rendelnék az NKA pénzét. A törvényjavaslat értelmében ágazatonként egy-egy kiemelt intézményt jelölnének ki, melyek vezetőiből jönne létre a kultúrstratégiai tanács, akik fölött az emberi erőforrás miniszter állna.

A törvényjavaslat a színházakat is erősen érintené. Megszűnnének például a független színházak működési támogatásai. Az önkormányzati fenntartású színházak igazgatóinak kinevezésébe is beleszólást kér a kormány, mivel az oldal információi szerint az emberi erőforrás miniszter egyetértési jogot kapna. Jelenleg a Fővárosi Önkormányzat nevezi ki a saját fenntartású intézményeinek vezetőit. A törvényjavaslat állítólag a stratégiai kormányülést követően, kivételes eljárásban, akár már jövő szerdán a parlament elé kerülhet.

A készülő törvényjavaslatról a fővárosi önkormányzattal sem formálisan, sem informálisan nem egyeztettek – hívja fel a figyelmet Gy. Németh Erzsébet, aki szerint a színházak jelentik az utolsó területet, amelyeket még nem vont el a fővárostól a kormány, hiszen az iskolák és a kórházak már állami irányítás alatt működnek. Úgy tűnik, az Orbán-kabinet most ezt is bekebelezné. Szakmai ok aligha lehet rá, hiszen a színházak jól működnek, az igazgatói kinevezések szakmai alapon történnek. S talán éppen ez csípi a Fidesz szemét. A főpolgármester-helyettes úgy véli, hogy Orbán Viktornak fel kellene hagynia az ellenzéki vezetésű települések, különösen Budapest büntetésével.

Az új városvezetés eddig négy színház vezetésére írt ki pályázatot, mivel ezekben az intézményekben jövő év elején lejár az igazgatók megbízatása.

Mind a négyre egy-egy pályázat érkezett, a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére Ellinger Edina jelenlegi igazgatóhelyettes, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére Novák János jelenlegi ügyvezető, az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére Mácsai Pál jelenlegi ügyvezető, valamint a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére Bán Teodóra jelenlegi ügyvezető pályázott.

A pályázókat minden esetben támogatta a szakmai zsűri, a főpolgármester azonban a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. jövőbeli működésének strukturális áttekintése miatt javasolja a pályázatának eredménytelenné nyilvánítását, és az új szempontok figyelembevételével új pályázat kiírását. hamarosan megjelenik a Vígszínház igazgatói pályázata is, Eszenyi Enikó megbizatása jövő nyáron jár le.

