Újabb üzemanyagár-emelés jön szerdától

Szerdán a benzin átlagára nem változik, a gázolaj átlagára viszont emelkedik bruttó 2 forinttal literenként - tette közzé a holtankoljak.hu a honlapján.

Így május 12-étől az alábbi átlagárakat tapasztalhatjuk a hazai kutakon:

95-ös benzin: 431 forint/liter

Gázolaj: 430 forint/liter

Ezúttal a benzinüzemű autók tulajdonosai járnak jobban. Fotó: MTI

A két üzemanyagfajta ára között az utóbbi időben jelentősebb különbségek is kialakultak. Mint az alábbi grafikonunkon is látható, tavaly április elején például a gázolaj literjének bruttó átlagára nem kevesebb, mint 45 forinttal haladta meg a benzinét. Az idei évnek 25 forintos árdifferenciával vágtak neki, ami azonban fokozatosan elolvadt, az március végén már csak 1 forint volt - pont ugyanúgy, mint lesz most szerdától, csak immár a benzin javára, miután a két nafta közötti viszony április elején megfordult.

A hazai üzemanyagárak meghatározásánál irányadó északi-tengeri Brent típusú olaj a tavasz beköszöntével ismét meglódult, a múlt hét közepén elérte a 70 dolláros szintet. Ennek hatására 7-7 forinttal emelkedett a benzin és a gázolaj literenkénti ára a hazai kutakon. A hordónkénti ár most a 68,5 dollár szint környékén tanyázik, elemzők kis mértékű emelkedésre számítanak a következő időszakban - emlékeztet a holtankoljak.hu.

A másik importtényező, a forint dollárárfolyama ugyanakkor kedvezően alakult, a hazai fizetőeszköz teret tudott nyerni a zöldhasúval szemben, már 295 forint alá is ment a kurzus, ami egy hét alatt 2 százalékos erősödést jelent. Ez segített elkerülni a benzin további áremelkedését, a gázolajét viszont nem, bár utóbbi 2 forintos drágulása az utóbbi hetek fényében nem tekinthető jelentősnek.