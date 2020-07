USA: már 37 tagállamban nő ismét durván a koronavírus-fertőzöttek száma

Georgiában is napi rekord dőlt meg: 3500 újabb személy került a koronavírusos fertőzöttek listájára.

Texasban 8 ezerrel nőtt az új esetek száma, és immár George Abbott kormányzó is elrendelte a maszkok kötelező viseletét közterületeken azokban a megyékben, amelyekben legalább húsz fertőzött van. Abbott - aki heves híve volt a texasi gazdaság újraindításának - korábban azt mondta, hogy a tagállam kormánya nem utasíthat senkit maszkviseletre, amivel felülbírálta több megye és önkormányzat maszkparancsát.

