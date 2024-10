Utolsó döntéseinek egyikére készülhet ma Matolcsy György

Szeptemberben az MNB Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 6,5 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb. A kamatfolyosó alsó széle, az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék. Virág Barnabás MNB-alelnök az ülést követően azt mondta, hogy az MNB inflációs célja fenntartható módon 2025-ben érhető el, akkor már éves szinten is 3 százalék körülire csökkenhet a pénzromlás üteme.

A monetáris tanács továbbra is figyeli az inflációs kilátásokat, az ország kockázati megítélését, a pénzcpiaci stabilitást, de az előző kamatdöntés óta nem azonosított olyan tényezőt, amely indokolná az alapkamat várható pályájának jelentős módosítását. A gazdasági növekedés alapfeltétele az árstabilitás és az alacsony infláció, ezért a jegybank ezek elérésére törekszik körültekintő, adatvezérelt monetáris politikával - mondta Virág Barnabás.

(MTI)