Varga Mihály 5 százalék körüli recessziót vár, de a kormány kitart a 3 százalék mellett

Pár napja arról beszélt a pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban, hogy a friss adatok birtokában inkább 5 százalékos lehet idén a gazdaság visszaesése. Ezt a második negyedévi adatokra alapozta.

Feltételezhető volt, hogy ennek fényében a kormány felülvizsgálja a prognózisát. Amely szerint idén 3 százalékos lesz a recesszió. Csakhogy a kormány ez ügyben nem változtatott álláspontján, megismerve a pénzügyminiszter véleményét a legutóbbi kormányülésen, továbbra is -3 százalékos GDP-vel számolnak, hangzott el a Kormányinfón.

Gulyás Gergely ezt azzal indokolta, hogy a várakozásokkal szemben a nálunk megtelepedett multik nem állnak le nyáron (máskor a szabadságolások miatt egy-két hetes időszakra leálltak a nagy gyártók). Ez tehát javítja a GDP-t. A miniszter megemlítette, hogy ezt a hatást értékelve a Pénzügyminisztérium is újratervezte előrejelzését, amely immár közelebb van a -4 százalékhoz, mint a -5 százalékhoz.

Felhívtuk a figyelmét arra, hogy a tavaszi konvergenciaprogramban az 5 százalék körüli recessziót arra a helyzetre vízionálta a kormány, ha beüt a járvány második hulláma. Vagyis a rosszabbik forgatókönyv valósul meg. Ehhez képest úgy is ehhez közeli recessziót vár már a PM, hogy a második hullám még nem érte el Magyarországot. Vagyis a modellt követve ebben az esetben akár 6-7 százalékos is lehet a visszaesés mértéke - vetettük fel, amire válaszul a miniszter arra mutatott rá, hogy sok a bizonytalanság a gazdasági kilátásokat illetően, de a magyar gazdaság a legjobban teljesítő országok közé tartozik a járvány ideje alatt is.