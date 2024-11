Varga Mihály gyorsan reagált Orbán Viktor rendkívüli bejelentésére

A tárcavezető azt írta: „miniszterelnök úr megtisztelő felkérését köszönettel elfogadom. Jövőbeni munkámmal is Magyarország stabilitását és gyarapodását szolgálom”. Varga Mihály hozzátette: megtisztelő, hogy 4800 napon át nemzetgazdasági-, majd pénzügyminiszterként szolgálhatta a hazáját. Orbán Viktor kormányfő pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában jelentette be, hogy Varga Mihály pénzügyminisztert jelölte a Magyar Nemzeti Bank új elnökének.

