Varga Mihály nem akarta kommentálni a kamatcsökkentést

Varga Mihály a gazdasági környezetről azt mondta, hogy az április volt a mélypont, májusban már a kilábalás jeleit lehetett látni. Lapunk kérdését - hogy mit szól a tegnapi kamatvágáshoz, azzal szerinte elérhető-e idén a tényleges gazdasági növekedés - azzal hárította el, hogy a tájékoztató témája a GOP munkája. Más újságírói kérdésre aztán közölte, hogy a kormány nem változtat az idei és jövő évi GDP-előrejelzésén, továbbra is -3, valamint 4,8 százalékos növekedéssel számolnak (a monetáris tanács eddig 2-3 százalékot látott elérhetőnek, tegnap óta 0,3-2 százalékot látnak reálisnak).

Az elhangzottak alapján a feladatkörük sok hasonlóságot mutat a Nemzeti Versenyképességi Tanácséval, de a miniszter szerint mindkét testület munkájára szükség van, egymásnak is tehetnek javaslatokat. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a GOP-ban az állami szervek képviseltetik magukat, az NVT-t viszont főleg az üzleti élet szereplői alkotják. A miniszter azzal indokolta a GOP létrehozását, hogy a járvány már nem fenyegeti a magyarokat, most a magyar gazdaság újraindításán van a sor.

Az ügyrendre vonatkozó kérdésünkre a miniszter elmondta, hogy a testület akkor ülésezik, amikor megvitatásra érdemes javaslat érkezik, vagyis nincs megszabott rendszeres ülésend. Írásban azonban folyamatos lesz a konzultáció. Elmondta továbbá, hogy a mai alakuló ülést követő ülésen részt vesz Parragh László, az MKIK elnöke is.

Sajtótájékoztató keretében mutatta be ma Varga Mihály pénzügyminiszter a frissiben felállt Gazdasági Operatív Törzs tagjait, egyben ismertette a testület feladatait. Ezek sorában kiemelkedik a bürokrtatikus, adminisztratív akadályok feltérképezése és elhárítása (ideértve az uniós támogatási programokat), melyekről javaslatokat tesznek a kormány számára.

