Veszélyben a csokoládé is - aggódnak az édességgyártók

Az édességgyártókra is jelentős hatással van az energiaválság – hívta fel a figyelmet a Magyar Édességgyártók Szövetsége az európai édesipari szövetséggel a CAOBISCO-val közösen. Az iparág bízik abban, hogy az uniós vezetők csütörtöki és pénteki csúcsán sikerül megállapodni a földgáz árának csökkentéséről.

Mint írják, az iparágban Európában 12 ezer vállalat működik – amelyeknek 99 százaléka kis- és közepes vállalkozás – és 225 ezer ember dolgozik. A kontinensen évi közel 15 millió tonna csokoládét, kekszet és ropogtatnivalót állítanak elő 60 milliárd euró értékben, ezzel az édesipar az egyik legdinamikusabb és legnagyobb gyártó és exportáló ágazatai közé tartozik.

Szerintük az édesipari vállalatok nagy mértékben hozzájárulnak a helyi közösségekhez megmaradásához és fejlődéséhez is, Magyarországon is, ahol az ágazat nagyjából 250 vállalatot vonultat fel, közel 5 ezer alkalmazottat foglalkoztat, árbevétele évi 230 milliárd, nyeresége 9 milliárd forint körül alakul. A Detki Halmajugrán, a Szerencsi Bonbon Szerencsen vagy a Haribo Nemesvámoson nemcsak az exportja, hanem a helyi életben betöltött szerepe miatt is fontos – írják.

Kapcsolódó cikk Komoly megélhetési problémákat hoznak az élelmiszerárak - nincs remény a gyors javulásra A hazai áruházláncok egységesen 30 százaléknál nagyobb mértékben emeltek az áraikon, a növekvő költségeket és adóterheket kénytelenek áthárítani a vásárlókra. Az árstop sem segít érdemben.

Azt is hozzátették, hogy az édesipar képviselői támogatják az energiaellátás diverzifikálását és stabilizálását, az energiatermelés fejlesztését, az energiaárak csökkentését és kiszámíthatóság biztosítását.

Az iparágban különösen a rendkívül energiaigényes sütési, melegítési és mélyhűtési folyamatok nem nélkülözhetik a megbízható és megfizethető energiaellátást.

A cégek egyre jobban aggódnak amiatt, hogy nem lesznek képesek sem kezelni, sem egyszerűen tovább hárítani vásárlóikra a szárnyaló energiaárakat.

Különösen a földgáz és a villamos energia ára veszélyezteti a termelést, így azt a képességet is, hogy megakadások nélkül, továbbra is szállítsák a keresett termékeket a fogyasztóknak.

Kapcsolódó cikk Brutális, ami a magyar élelmiszerárakban történik Minden eddiginél nagyobb áremelkedés történt a hazai hipermarketekben.

Az energián felül a csomagolás, szállítás, munkaerő, gépek, alkatrészek és az alapvető nyersanyagok költségei is emelkedtek Jellemző példa a cukor, a dextróz, a glükóz vagy az izoglükóz árának emelkedése, ráadásul ezekből a cukor termékekből a szállítás is akadozik a szűkös készletek miatt. Ha nincs cukor, akkor gyártás sincs. Az energiaárak és az ellátási gondok miatt hamarosan sok édesipari cég kerülhet nehéz döntés elé: ideiglenesen leállítsa vagy csökkentse a termelését, vagy termékeket vonjon ki a gyártásból ezen a télen.

Az édesipar további fejlődéséhez, az exportteljesítmény, a lakossági ellátás, az üzemek és a munkahelyek megtartása érdekében az iparág a legfontosabbaknak az energiastabilitás és árstabilitás megteremtését tartja, és bízik az október 20-21-i találkozó eredményeiben – derül ki a közleményből.