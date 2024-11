„Vészhelyzet” a magyar boltokban, apátiában a magyarok – A hét ábrája

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

Az összkép tehát minimum rossznak mondható. A Buksza – a Klasszis Média Lapcsoporthoz tartozó Mfor és Privátbankár mindennapi pénzügyekkel és kiskereskedelemmel foglalkozó szerkesztőségi blogja – pedig megnézte a legrészletesebb adatokat is, vagyis azt, hogy az országon belül miként alakultak a költések és a mennyiségi vásárlások. Kiderült, hogy ahol nőtt is a volumen, a vásárlások összege még nagyobb mértékben emelkedett. Ebben az esetben leegyszerűsítve arról van szó, hogy többet költöttek, mint amennyivel nagyobb mennyiséget vásároltak. Ráadásul a főváros és néhány vármegyét leszámítva a legtöbb országrész rosszul teljesített, sőt, sok vármegye mínuszban zárta a szeptembert.

Továbbra sem akar a magyar kiskereskedelem megindulni az emelkedőn felfelé. A legfrissebb adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene – amely a mennyiségi eladásokat tükrözi – mindössze 1,7 százalékkal bővült éves szinten. Havi összevetésben ráadásul bő 1 százalékos visszaesés következett be . Arról nem beszélve, hogy a hosszú távú adatok szerint többéves hátrányban van a lakosság a vásárlásokat nézve, hiszen a forgalom volumene még mindig elmarad a 2021-es havi átlagtól.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!