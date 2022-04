Zelenszkij: a háború további fegyverek nélkül végtelen vérfürdővé fog változni – esti összefoglaló

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy a háború további fegyverek nélkül "végtelen vérfürdővé fog változni".

Ukrajna már "régebb óta védekezik Oroszországgal szemben, mint azt a megszállók tervezték" - közölte.

De Oroszországnak még mindig megvan a képessége arra, hogy "nemcsak Ukrajna ellen" támadjon - folytatja Zelenszkij, aki szerint Lengyelország, Moldova, Románia és a balti államok lesznek a következő célpontok, ha Ukrajna elesik.

Továbbá közölte: több fegyverre volna szükség, hogy

"megmentsék az ukránok millióit, valamint az európaiak millióit".

Az elnök szerint nehéz tüzérségre, páncélozott járművekre, légvédelmi rendszerekre és harci repülőgépekre lenne leginkább szükségük.

Zelenszkij nyilvánosságra hozta Viktor Medvedcsuk oroszbarát parlamenti képviselő őrizetbe vételének részleteit. Az államfő elmondta, hogy Medvedcsuk 48 napon át bujkált az ukrán hatóságok elől Ukrajnában, majd megpróbált ukrán katonai egyenruhában külföldre szökni, akkor vették őrizetbe. Megismételte, hogy javasolja ukrán hadifoglyokra kicserélni őt. A Kreml szerint Medvedcsuknak nem volt titkos kapcsolata Moszkvával.

Kijev szerint kitörtek a blokádból az ukrán tengerészgyalogosok Mariupolban. Korábban Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője viszont azt jelentette be, hogy az ukrán tengerészgyalogosok letették a fegyvert. A tengerészgyalogosok egyik tisztje is arról számolt be egy ukrán hírportálnak, hogy "sikeresen végrehajtották a műveletet" és az orosz erők körgyűrűjéből kitörve átjutottak az Azov ezred tagjaihoz. Az Ukrajinszka Pravda hírportál "nehéznek és nagyon kockázatosnak" nevezte a 36. dandár katonái műveletét.

Olekszij Aresztovics esetleges veszteségekről nem adott hírt. "A 36. dandár elkerülte a vereséget, és további komoly képességekre tett szert, sőt, második esélyt kapott. A város védői most közösen jelentősen megerősítették védelmi területüket. Általánosságban elmondható, hogy a város védelmi rendszere nőtt és megerősödött”.

Az ukrán katonai hírszerzés főigazgatósága szerint 13 mobil krematóriumot szállítottak az orosz erők Mariupolba, hogy megtisztítsák a város utcáit a temetetlen civil holttestektől.

Bucsába látogatott Karim Khan, a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) főügyésze, aki újságírók előtt kijelentette, hogy a településen elkövetett atrocitások ügyében fennáll az ICC joghatósága.

Az EU másfélmilliárd euróra emelte az Ukrajnának nyújtott katonai célú támogatását. Ennek értelmében az Európai Unió Tanácsa további 500 millió euróval, összesen 1,5 milliárd euróra egészítette ki az Ukrajnának nyújtott támogatását, a finanszírozás a katonai felszerelések szállítását segíti.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes kijelentette: Oroszország legitim katonai célpontnak tekinti ukrán területen az Egyesült Államok és a NATO fegyverszállítmányait.

Csehország újra megnyitotta kijevi nagykövetségét. Csehország mindig is Ukrajna mögött állt és állni fog - áll a cseh külügyminisztérium közleményében.

Ciprus megvonta az állampolgárságot huszonegy orosz személytől, köztük négy, uniós szankciós listán szereplő oligarchától.

Emmanuel Macron francia elnök amerikai elnökkel, Joe Bidennal ellentétben nem akarja népirtással vádolni Vlagyimir Putyin orosz államfőt az Ukrajna elleni háborúval összefüggésben, mert szerinte az egyre durvább szóhasználat nem segít ebben a helyzetben.

A brit kormány az ukrán szeparatista térségek vezető személyiségei és kétszáznál több támogatójuk ellen léptetett érvénybe új szankciókat. Az új büntetőintézkedések 206 embert érintenek. Köztük van Szergej Kozlov és Alekszandr Anancsenko, akik a brit külügyminisztérium tájékoztatása szerint a két délkelet-ukrajnai szakadár térség, az önmagukat Donyecki Népköztársaság és Luhanszki Népköztársaság néven meghatározó területek kormányainak vezetői. A londoni külügyminisztérium bejelentette azt is, hogy csütörtöktől tilos az orosz vas- és acéláruk nagy-britanniai importja.

A holland kormány nem szeretné, hogy Ukrajna gyorsított eljárás keretében csatlakozzon az EU-hoz.

