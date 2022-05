Zsiday Viktor: a GDP körülbelül 2 százalékát elérő megszorítás jön a minisztériumokban

Sőt, abban is majdnem biztosak lehettünk, hogy a Mol (amely sok százmilliárd forint többletnyereséget ér el az olcsó orosz olaj vásárlásával) és a bankszektor (amelynek nyereségességét a megugró jegybanki kamatszint megemeli, amennyiben ezt nem fizetik ki magasabb betéti kamatokon keresztül a betéteseknek), különösen az OTP lesznek leginkább a célkeresztben - írja blogjában a közgazdász.

Olyanok kereskednek magyar eszközökkel, akiknek semmi helyismeretük és valószínűleg tapasztalatuk sincsen? Fotó: MTI Olyanok kereskednek magyar eszközökkel, akiknek semmi helyismeretük és valószínűleg tapasztalatuk sincsen? Fotó: MTI

Felteszi a költői kérdést is: "Erre mi történik a magyar tőzsdén? Amikor kijön a konkrét hír – egyébként számomra meglepően alacsony az adóelvonás mértéke a Mol esetében, amely sokkal több “extraprofitot” keres az orosz olajon, mint, amit elvonnak tőle – a két nagy részvény árfolyama pánikszerűen összeomlik.

"Tényleg volt valaki, akit ez meglepetésként ért? Az igazán meglepő az, hogy bárki meglepődött" - írja, aki szerint a forint esete is említésre méltó.

Bejelent a kormány egy igazán combos, a GDP 3,5 százalékát kitevő (ez a Bokros-csomag méretének közel kétharmada!) megszorítást, ami kifejezetten kedvező kellene, hogy legyen a forintnak.

Kapcsolódó cikk 800 milliárdot von el a kormány a különadókkal – percről percre a Kormányinfóról Ez az első tájékoztató az új kormány hivatalos megalakulása óta.

Persze ha nagyon muszáj, akkor tud erre magyarázatot találni a közgazdász: megijedtek a befektetők, hogy Orbán Viktorék már megint az unortodox útra tévedtek, és pláne most, hogy amúgy is konstans háborúban állunk az Európai Unióval, ennek az az üzenete, hogy a nézeteltérések fokozódnak, és sokáig nem kapunk az EU-ból pénzt, ami további gazdasági lassulást (recessziót?) és új megszorításokat jelenthet. "De azért, ha őszinték vagyunk, a forint szempontjából a jelen csomagnak azért inkább kedvezőnek kellene lennie" -.mutat rá Zsiday.

Sokkal valószínűbb magyarázat, hogy olyan emberek (főleg külföldi befektetők) kereskednek magyar eszközökkel, akiknek semmi helyismeretük és valószínűleg tapasztalatuk sincsen. Innentől viszont a klasszikus elmélet, miszerint a tőzsde előrejelez, meg “anticipál”, abszolút nem áll meg. Egyébként az elmúlt két évben végig ezt lehetett látni nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten: amíg a teljesen nyilvánvaló dolgok konkrétan nem következtek be, addig a tőzsdék nem reagáltak. "Az ember azt gondolta volna (mint ahogy sajnos gondoltam én is számtalan esetben), hogy “áááá, ez már biztos beépült az árakba, hiszen nyilvánvalóan bekövetkezik, mindenki tudja” - írja a szakértő. De nem. Szóval fura módon egyáltalán nem előrelátó és előregondolkodó a piac nagyjából a koronavírus-járvány kezdete óta, de ezek közül is kiemelkedik a mostani magyar eset.

"Buy the rumour, sell the fact? A fenét. Ne gondolkodj előre, és reagálj majd csak a tényekre! Érdekes. Meglepő."

Egyébként kevés szó esik róla az extraprofitról való elmélkedés mellett, de Nagy Márton miniszter azt mondta, hogy az adók csak a csomag 40 százalékát teszik ki, ebből viszont az következik, hogy a GDP körülbelül 2 százalékát elérő megszorítás jön a minisztériumokban beruházások elhalasztásával, bérstoppal stb. "Egy ilyen komoly pénzelzárást levezényelni nem egyszerű, számíthatunk a minisztériumok ellenállására, és a tapasztalat az, hogy még a legnagyobb jószándék mellett sem tud megvalósulni az egész csomag a belső obstrukció miatt, úgyhogy kíváncsi leszek mennyire tudja ezt valóban átnyomni a kormányzat a bürokrácián" - fogalmazza meg Zsiday. Valószínűleg nem teljesen. A jelenlegi csomagot részben emiatt, és amiatt is, mert nem biztos, hogy önmagában elegendő a költségvetés stabilizálására, valószínűleg követni fogja még idén vagy 2023-ban egy másik.

##cikkajanlo,161220###

További probléma, hogy nem nagyon látszik, hogy hogyan és mikor fogják tudni kivezetni az új különadókat anélkül, hogy túl nagy lyukat ütnének a költségvetésbe ezzel. "Magyarul, nem fogadnék nagy összegekkel arra, hogy 2023 után ezeket kivezetik" - mutat rá a szakértő.

Szóval a megszorítások tartósak, és egyáltalán nem biztos, hogy ezzel a csomaggal végük van.

A piaci szereplők pedig a mostani eset alapján a következő hír bejelentésekor is teljesen meg fognak lepődni, bármennyire is nyilvánvaló lesz az már hetekkel előtte…