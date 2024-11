Tolna, Pest, Nógrád és Heves legjobbjai a pénzügyi verseny döntőjében

November 12-én kedden folytatódott a Privátbankár.hu által évek óta nagy sikerrel rendezett Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny. Ahogy lenni szokott, ősszel a technikumok és szakképző iskolák diákjai mérhetik össze tudásukat. Az október 22-i első fordulóból továbbjutó csapatok összesen 5 versenynapon vesznek rész a második fordulóban – egy versenynapon négy körben összesen 4 vármegye (illetve az utolsó versenynapon három vármegye és Budapest) legjobb csapatai mérkőznek meg a döntős helyekért. A keddi volt a harmadik versenynap az ötből – ezúttal Tolna, Pest, Nógrád és Heves megye csapatai versenyezhettek.

Ahogy az első forduló, úgy a második is az online térben zajlik – nagy különbség azonban, hogy a megyei megmérettetésen már nem csak online kvíz, hanem egy online szóbeli forduló is vár a csapatokra. A szóbeli fordulón ezúttal is villámkérdések várták a négyfős csapatokat, majd egy kifejtős kérdésre adott jó válasszal gyarapíthatták pontszámaikat a folytatásban. Az értékelésért ezúttal is egy felkészült szakemberekből álló zsűri volt felelős: a keddi versenynapon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar Államkincstár, a Fundamenta Lakáskassza, a Magyar Biztosítók Szövetsége valamint a Gránit Alapkezelő képviselői hallgatták meg a csapatokat a szervező Privátbankár.hu munkatársai mellett.

Ezúttal is számos jól felkészült csapatot küldtek a versenyre a pedagógusok, így helyenként szoros versenyben dőlt el, hogy az egyes megyei döntőkből kik jutottak tovább a december 10-én immár személyes részvétellel, a Budapesti Gazdasági Egyetemen megrendezett országos döntőbe. Az első két versenynap 8 továbbjutó csapata mellé az alábbi csapatok csatlakoztak a harmadik versenynapon:

AKERISEK

Iskola: Tolna Megyei SZC Perczel Mór Technikum és Kollégium

Csapatkapitány: Csernik Nóra

Felkészítő tanár: Novák-Schattmann Tímea

Családi pót-lék

Iskola: Nógrád Megyei SZC Táncsics Mihály Technikum

Csapatkapitány: Orosz Boldizsár

Felkészítő tanár: Bakosné Bencsik Krisztina

PénzNyerők

Iskola: Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium

Csapatkapitány: Tömöri Anna Gabriella Anna

Felkészítő tanár: Kosztyáné Magyary Ágnes

Teknőcök

Iskola: Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum

Csapatkapitány: Kántor Boglárka

Felkészítő tanár: Dombiné Mirkó Ilona

Az eddig döntőbe jutott csapatok listája a verseny weboldalán található >> A lista hamarosan tovább bővül – csütörtökön Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye csapatai vesznek részt a második forduló negyedik versenynapján.

A versenyre szakértők által összeállított és felügyelt, a középiskolás korosztálynak szóló oktatási anyagokkal lehetett felkészülni, amely a verseny hivatalos weboldalán, a diakforum.hu-n érhető el. Valós élethelyzetek alapján, a diákok nyelvén íródott tudásbázisról van szó, ami mindig fontos, de a mostani, nehezebb gazdasági helyzetben és borúsabb kilátások mellett mondhatni elengedhetetlen a boldoguláshoz.

A kezdeményezés elsődleges és legfontosabb célja, hogy a lehető legtöbb fiatallal ismertessék meg azokat az alapvető pénzügyi ismereteket, amelyek elengedhetetlenek a későbbiek során. A szervezők abban is bíznak, hogy a diákok segítségével a családok életébe is „becsempészhetnek” olyan pénzügyi alapismereteket, amelyek egyébként jellemzően nem szerepelnek napirenden. A verseny fővédnöke Tóth Tibor, a Pénzügyminisztérium makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára.

Nemcsak a ma már elengedhetetlen pénzügyi tudásért, hanem a nyereményekért is érdemes volt nevezni. A verseny partnereinek és támogatóinak köszönhetően különböző értékes ajándékok várnak nem csak a diákokra, de a pedagógusokra és az iskolákra is. Sőt, különdíjban részesül a „Feltörekvő Pénzügyi Junior Klasszis” is, azaz a legalacsonyabb tanulmányi eredménnyel döntőbe jutó csapat is. A nyeremények összértéke meghaladja az egymillió forintot.

