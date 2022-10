Újabb több száz pedagógus száll szembe Pintér Sándorékkal

„A leghatározottabban elítéljük a hatalom megfélemlítési módszereit, amivel az oktatásügy jobbá tételéért harcoló kollégáinkat büntetik, megalázó módon fenyegetik, méltatlanul elbocsátják!” – olvasható abban a nyilatkozatban, melyet 23 szegedi, hódmezővásárhelyi, bordányi, domaszéki és szentesi iskolából eddig összesen 663 pedagógus írt alá, de várják még a további csatlakozókat.

A hvg írásából az is kiderül, hogy ma élőláncot rendeznek Szegeden, a jövő héten pedig az országos sztrájkhoz is csatlakoznak az aláírók. A nyilatkozatban az is szerepel, hogy ha bármelyik kollégájukat retorziók érik a kiállásáért, akkor egységesen lépnek fel mellettük, és sztrájkba lépnek.

„Kijelentjük, hogy itt helyben, Szegeden és környékén nem tűrjük, hogy bárkit meghurcoljanak, ha a jelenlegi oktatáspolitikával szemben jogosan és határozottan fellép. Amennyiben ez megtörténne, a nyilvánosság minden rendelkezésünkre álló erejével fogjuk megvédeni kollégáinkat, legyen az óvodai, iskolai, gimnáziumi vagy a szakképzésben dolgozó munkatársunk! Egységesen állunk ki egymásért!”

- szól a nyilatkozat, amelyhez további csatlakozókat is várnak.