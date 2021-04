A Kifli.hu piacra lépése – egy sikersztori a járvány alatt

Yuval Noah Harari sztártörténész, A COVID egy évének tanulságai című írásában arról írt nemrég, hogy 2020-ban néhány más szakma mellett a futárok voltak azok, akik egyben tartották a civilizációnkat.



– Ebben sok igazság lehet. A mostani bezárkózott világunkban az olyan cégek is a házhoz szállítás segítségével juttatják el a termékeiket és szolgáltatásaikat a vevőikhez, amelyek soha nem gondolták volna magukról, hogy nem fizikai boltban fognak értékesíteni. Nagyon sok brand rákényszerül, hogy futárokon keresztül valósítsa meg az üzleti tervét, illetve nagyon sok olyan ember – legyen vendéglátóipar dolgozó, idegenvezető vagy akár tanár – rákényszerül a futárkodásra, aki korábban soha nem dolgozott futárként, és nem is gondolta volna, hogy ilyen típusú munkát végezzen. Mindez egyrészt jó, mert picit mutatja, mennyire gyorsan és adaptív módon reagált a járványra az emberiség. A másik oldalról viszont szomorú, hogy bezárkózunk mikroterekbe. Lassan mindent az otthonunkban fogyasztunk, ami hosszú távon probléma lehet.*

A Kifli.hu indulása majdhogynem egybeesett a koronavírus-járvány magyarországi megjelenésével. Mit mutattak a járvány első hulláma alatt a rendelésszámok, és mit mutatnak most?



– Gyakorlatilag egy hullámvasút volt 2020. Tavaly januárban naponta nagyjából száz, februárban kétszáz megrendelés jött. Márciusra két hét alatt kétezer fölé ugrott a rendelésszám, tízszeres növekedés történt. Mindez nagyon megviselte az egész operációt, mert sem a raktár, sem a logisztika nem volt igazán felkészülve egy ilyen hirtelen történő és ennyire kirobbanó növekedésre. A COVID első hulláma alatt nagyon sok kényszervásárló is jött a Kifli.hu háza tájára, akik aztán amilyen gyorsan érkeztek, olyan gyorsan át is tértek más bevásárlási módokra. Részben ennek, részben a szezonalitásnak köszönhetően a nyár gyengébbre sikerült.