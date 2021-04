Döntöttek a 25 év alatti fiatalok adókedvezményéről

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalára feltöltött videóban azt mondta: ez azt jelenti, hogy a 25 év alatti fiataloknak január 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a jövedelmük után.

Az intézkedés akár egymillió 15-25 év közötti fiatalt is érinthet.

(Fotó: Pixabay.com) (Fotó: Pixabay.com)

Azoknak a 25 év alatti házaspároknak, akik szeretnék igénybe venni az első házasok kedvezményét, de az szja-mentesség miatt nem tudják, a házassági adókedvezmény akkor kezdődik, amikor valamelyikük betölti a 25. életévét.

Az intézkedés célja, hogy a fiatalok gyermekvállalása, családalapítása előtt ne legyenek akadályok - mondta a miniszter.

Orbán Viktor miniszterelnök korábban a válságkezelés egyik eszközének nevezte ezt az intézkedést, amivel szerinte a nyugdíjasok és a családosok után most a fiatalokat támogatná a kormány. Hogy választási ígéret vagy gazdasági eszköz a most elfogadott intézkedés, a témában az Mfor.hu oldalán részletes elemzést is olvashat.