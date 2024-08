A foci-Eb és az olimpia a képernyők előtt szurkolók pénztárcáját is megmozgatta

Idén alkalmanként 8-9 ezer forintot költött el bankkártyájával szerencsejátékokra egy átlagos magyar játékos – derül ki az Erste kártyaköltésekből származó adataiból. (Az adatokat befolyásolja, hogy 2023. július 1-től magyarországi kibocsátású kártyával nem lehet külföldi elfogadóhelyen internetes szerencsejátékkal vagy fogadással összefüggő tranzakciót végezni.) Legtöbbet az X generáció tagjai, a mai 45-60 évesek játszanak, a költések több mint 55 százaléka kötődik hozzájuk. A náluk fiatalabbak, a most 30-45 éves Y generáció tagjai a szerencsejátékra fordított összegek 25 százalékát költötték el a kártyájukkal az Ersténél. Ők az adatok szerint nagyjából fele annyiszor fogadnak vagy vesznek szelvényt, mint az egy generációval idősebb társaik, ám sokkal többet, egy alkalommal átlagosan több mint 10 ezer forintot játszanak el.

A fogadásokra, szerencsejátékokra költött összeg az idei első félévben közel 10 százalékkal esett vissza a tavalyihoz képest, ám a labdarúgó Európa-bajnokság és a párizsi olimpia fordulatot hozott. Az elmúlt hetekben jelentősen nőtt a szerencsejátékokra kártyával költött összeg, és már 50 százalékkal haladta meg a tavalyit. Mintegy 25-30 százalékkal nőtt az egy tranzakció során eljátszott összeg, miközben emelkedett a tranzakciók száma is. A foci Eb és az olimpia ideje alatt leginkább a Z generáció tagjainál, a 30 alattiaknál emelkedett a szerencsejátékokra költött összeget, de a most 30-45 évesek is bőven hozzájárultak a gyorsabb növekedéshez.

Ameddig a fogadást mértékkel űzzük és kiegészíti a sporteseményekkel kapcsolatos élményeket, addig nincs is gond ezekkel a kiadásokkal. Ám a szerencsejáték függőséget is okozhat, megnehezítve a háztartás költségvetési egyensúlyának megteremtését, a pénzügyi egészség elérését – hívja fel a figyelmet az Erste. A pénzintézet szerint ma már a banki alkalmazások nem csak abban tudnak segíteni, hogy az emberek felismerjék a kiadásaikkal kapcsolatos esetleges problémákat. A korszerű megoldásokkal tenni is lehet azért, hogy a nem kívánatos költéseket elkerüljük.