A legnagyobb sztorik a képviselőink tavalyi pénzügyeiről - A Hét videója

Lapunk ezúttal is több oldalról közelítette meg a hét elején leadott vagyonnyilatkozatokat. Megvizsgáltunk az ingatlanvagyonokat, elkészült a jövedelmi toplista, ezúttal is külön figyelmet szenteltünk a női képviselők anyagi helyezére. Mivel tavaly szokatlanul aktívak voltak az üzleti életben is érdekelt képviselők, a cégügyeiket is összefoglaltuk. Idén először pedig a budapesti kerületi polgármesterek vagyonnyilatkozatait is átböngésztük.

A legfontosabb és legérdekesebb információkról kollégáink mesélnek A Hét videója rovatunkban.