A magyarok felének sem most, sem 10 éve nem volt megtakarítása

A Cofidis Hitel Monitor reprezentatív, kutatása szerint csupán a megkérdezettek 17 százaléka került abba a pénzügyi helyzetbe, amire 10 évvel ezelőtt számított, és 28 százalék érzi jobbnak anyagi körülményeit, mint gondolta. Az emberek majdnem fele, 47 százaléka viszont úgy érzi: rosszabbul alakulnak a pénzügyei, mint ahogyan azt egy évtizede tervezte. A megkérdezettek 8 százaléka nem válaszolt erre a kérdésre.

A nemek között is vannak eltérések (Fotó: Pixabay)

A nemek között is jelentősek a különbségek e téren: a nők több mint fele állítja, hogy rosszabb az anyagi helyzete ma, mint ahogyan elképzelte tíz évvel ezelőtt, a férfiak közül ezzel szemben csupán 42 százalék csalódott. A megtakarításokkal is hasonló a helyzet: a nők 61 százalékának tíz éve sem volt és most sincs spórolt pénze, szemben a férfiak 39 százalékával.

A magyarok fele állítja, hogy ma óvatosabb a pénzügyek terén és jobban megtervezi a kiadásait, 40 százalékuk pedig többet próbál megtakarítani, mint tíz évvel ezelőtt. A szándék mellett a megvalósításban is van pozitív irányú a változás, hiszen a lakosság nagyobb részének, 40 százalékának van megtakarítása, míg 2011-ben ez az arány 33 százalék volt. Ugyanakkor a magyarok felének tíz évvel ezelőtt sem volt és most sincs félretett pénze.