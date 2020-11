A pénzügy oktatva jó

A Pénzügyminisztérium az előző tanévhez hasonlóan az ideiben is díjazza azokat a tanárokat, diákokat és oktatási intézményeket, akik élen járnak a pénzügyi tudatosság fejlesztésében. A koronavírus-járvány okozta gazdasági környezetben felértékelődik a pénzügyi tudatosság fejlesztése, a válsághelyzet még nyomatékosabban világít rá, hogy a már iskoláskorban megszerezhető pénzügyi alapismeretek nélkülözhetetlenné váltak. A kormány 2017-ben fogadta el a pénzügyi tudatosság előmozdítását segítő stratégiáját, amelynek keretében számos intézkedés támogatja a lakosság felvilágosítását a pénzügyi ismeretek és a pénzügyileg körültekintő és megfontolt magatartás erősítése érdekében. A stratégia szerves részét képezi a Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díj. Az elismerésre az oktatási intézmények fenntartója, vezetője, illetve a szülői munkaközösség tehet javaslatot 2021. május 31-éig. A beérkezett jelöléseket a pénzügyminiszter által felkért ötfős szakmai bizottság értékeli. A legjobbnak ítélt diákok 150 ezer, a pedagógusok 500 ezer forintban részesülnek, az intézményi kategória győztesének pedig 2 millió forint a jutalma.

Az Erste Bank is támogatta a Privátbankár.hu Kft. által az idén először, 2020. október 1. és november 4. között technikumok és szakképző iskolák tanulói számára megrendezett Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyt és diákfórumot , amely elsődleges és legfontosabb célja az volt, hogy a lehető legtöbb fiatallal megismertessék azokat az alapvető pénzügyi ismereteket, amelyek elengedhetetlenek a későbbiek során.

A résztvevő szervezetek, a Káva Színházi Egyesület, a Salva Vita Alapítvány, a Romaversitas Alapítvány, a Kompánia Alapítvány és a Momentán Együttes, a Nemadomfel Alapítvány, a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület egymástól merőben eltérő oktatási módszereket alkalmaztak, hiszen eltérő hátrányokkal küzdő, más pénzügyi képzettségi szinten lévő fiatalokat segítenek. A drámapedagógiától a több napos képzésen át a játékos tanulásig széles volt a pedagógiai módszerek skálája, ahogyan időközben az offline oktatásokat is egyre inkább felváltotta a digitális képzés. Ugyanakkor az egyes módszerek hatékonyságának növelésében, a tananyag fejlesztésében sokat jelent a folyamatos mérés, a visszajelzések összesítése, így a következő képzések már sokkal célzottabban szolgálják a pénzügyi tudatosság növelését.

A felmérések tanulsága szerint a programot követően a részt vevő fiatalok magabiztosabbak lettek a pénzügyi kérdésekben, 15 százalékkal nőtt azok száma, akik úgy gondolták: tudják hova forduljanak, ha a témában kérdésük van. De ugyanilyen arányban gyarapodott azoké is, akik azt válaszolták, nem ismeretlen fogalom számukra a megtakarítás, a hitel, a számlavezetés vagy a biztosítás.

Az Erste Bank Hungary 2018-ban kezdte el az oktatási program előkészítését, tavaly választották ki a programban résztvevő hat nonprofit szervezetet, majd a pénzügyi ismeretterjesztés implementációját követően megkezdődtek a képzések. A program kiemelkedően fontos eleme a hatások mérése, amelyre a képzéseket követő időszakban került sor. A tapasztalatokat a programban részt vevő szervezetek az Erste szakembereinek bevonásával építették be a következő évi, vagyis az idei képzésekbe. Az Erste programjával mára közel háromezer hátrányos helyzetű fiatal jutott olyan tudáshoz, amely segíti a mindennapjait.

A hátrányok fokozódásának egyik látványos terepét éppen a pénzügyi ismeretek jelentik, hiszen a nehezebb helyzetből induló gyermekeknek kevesebb az esélyük elsajátítani a mindennapi gazdasági tudást, legyen szó akár pénzügyi termékekről és -szolgáltatásokról, vagy éppen a háztartási költségvetés alapvető kérdéseiről – hangsúlyozza Szalay Orsolya, az Erste Bank Social Banking területének vezetője. Az Erste Bankot több mint kétszáz esztendővel ezelőtt azért alapították, hogy a legszegényebbeket segítse a jólétük megteremtésében. A pénzintézet ma is kitart alapító elvei mellett és folyamatosan fejleszti Social Banking programját, hogy a növekedés mindenkinél érezhető legyen. A program három éve indult el Magyarországon, első lépésként a hátrányos helyzetűeket segítő társadalmi vállalkozásoknak kínált segítséget tanácsadás és mentorálás, majd kifejezett pénzügyi segítség és hitelek formájában is. A bank ezzel közel ezer munkahely létrejöttében vagy megőrzésében nyújtott segített.

A pénz nem játék – mélyebben épülnek be a gazdasági ismeretek a magyar fiataloknál, ha azokat a hagyományosabb oktatási módszerekkel adják át, míg a játékos ismeretterjesztés leginkább arra hívja fel a figyelmüket, mit kell még megtanulniuk. Az Erste Bank hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó nonprofit szervezetekkel indított közös programot, hogy a bank nemzetközi tudását, az Erste bécsi FLIP központjának tapasztalatait Magyarországon is hasznosítsa. A program kifejezett célja volt, hogy hátrányos helyzetű fiatalok pénzügyi tudatosságát javítsa, így olyan civil szervezeteket kerestek meg, melyek anyagi- vagy más társadalmi- illetve egészségügyi deprivációval élő fiatalok felzárkóztatásával foglalkoznak. A szervezetek saját programjukba integrálták a pénzügyi képzést, így az a fejlesztés szerves részévé válhatott.

