Autóval vagy repülővel fáj jobban a nyaralás? Szokjunk hozzá az 1000 forintos lángoshoz - Podcast

Hol fogunk nyaralni idén, külföldön vagy belföldön? Mennyire lesz drága a nyári pihenés? Egyáltalán lesz, aki kihozza a kávénkat, megsüsse a lángosunkat? A Klasszis Podcast legfrissebb műsorában Vágó Ágnessel, a Turizmusonline.hu főszerkesztőjével jártuk körül a nyár legégetőbb turisztikai és gasztronómiai kérdéseit.

A beszélgetésből kiderült: bár rengetegen akarják tudni, mikor lenne (lett volna?) érdemes eurót váltani, valójában sokkal nagyobb arányban választják idén a belföldi nyaralást a magyarok, mint a korábbi években - beleértve a Covid előtti időket is. Egyelőre még mindig rengetegen kivárnak a foglalással: a szakember szerint mostanra a "last minute" lett a normális, annyi bizonytalanság övezi a nyaralás megtervezését - nincs tehát elkésve, akinek még nincs lefoglalt szállása.

Vágó Ágnes, a Turizmus Online főszerkesztője és Gáspár András lapigazgató a Klasszis Podcast felvételén. Fotó: Izsó Márton Vágó Ágnes, a Turizmus Online főszerkesztője és Gáspár András lapigazgató a Klasszis Podcast felvételén. Fotó: Izsó Márton

A koronavírus-járvány idején rengeteg magyarországi szálláshelyet felújítottak, és számos új szálloda is épült, így pazar körülmények között pihenhetnek azok, akik belföldi úticélt választanak. Az viszont már más kérdés, hogy mennyire lesz zökkenőmentes az ellátásunk: soha nem látott mértékű szakemberhiánnyal küzd a turisztikai és vendéglátós szakma is, időnként már az is kérdéses, hogy egyáltalán ki tudják-e szolgálni a vendégeket - már jelentkezők sincsenek az álláshirdetésekre, 500 ezer forintos havi fizetésért sem találni felszolgálót budapesti fine dining éttermekbe. Nem csak magas fizetés kell a helyzet megoldásához: elengedhetetlen a szemléletváltás és az oktatás teljes reformja is.

Az idei nyaralásra mindenképp árnyékot vet az elszabaduló infláció - belföldön és külföldön is. A szakértő úgy látja: vannak, akik már a minőséget is lejjebb viszik, hogy valamennyire tartani tudják az árakat. A vendégektől megértést kérnek - de vajon ki fogadná el csuklás nélkül, ha 30-40 százalékkal több pénzért gyengébb minőséget kap?

Az összes nehezítő körülménnyel együtt Vágó Ágnes úgy látja: az emberek ki akarnak szabadulni végre otthonról, élményekre vágynak, utazni akarnak és fognak is - csak most nehezebb meghozni a döntést arról, mikor és hova menjenek.

Melyek most a legvonzóbb külföldi nyaralási célpontok? Autóval vagy repülővel éri meg vajon jobban utazni? Utazási irodával vagy inkább magunknak szervezzük pihenésünket? Mi köze az orosz-ukrán háborúnak a magyar turizmushoz? Teljes képtelenség meghosszabbítani a szezont a Balatonon? Hol tölti a nyarat az, aki egész évben a turizmussal foglalkozik? Mindez kiderül a Klasszis podcast legfrissebb műsorából - hallgassa meg és iratkozzon fel a csatornánkra!

