Csak picit enyhült az élelmiszerek drágulása

Több mint 13 éve minden egyes hónapban, így október 5-én is elment a Privátbankár.hu csapata három hipermarket-lánc egy-egy üzletébe, hogy megnézze, hogyan változott egy hónap alatt és tavaly októberhez viszonyítva a mintakosarában található 30 termék ára.

Ahogy arról egy hónapja írtak, messze az átlagos árszínvonal-emelkedés felett drágultak az élelmiszerek szeptember elején. Az Auchan, az Interspar és a Tesco üzleteiben 11,8 százalékkal drágábban pakolhattuk meg a bevásárlókocsit, míg a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a fogyasztói árak átlagosan 3,9 százalékkal voltak magasabbak augusztusban az egy évvel korábbinál. Az élelmiszerek ára 7,9 százalékkal nőtt, ezen belül az idényáras élelmiszereké 17,1 százalékkal, a cukoré 13,4, a tojásé 10,2 százalékkal, a tejé 8,9 százalékkal lett magasabb.

(A KSH a legfrissebb, szeptemberre vonatkozó inflációs statisztikáit csütörtökön teszi közzé.)

8,3 százalékos áremelés egy év alatt - október olcsóbb lett, mint szeptember

A tendencia ebben a hónapban is tovább folytatódott, igaz, nem kétszámjegyű, „csak” 8,3 százalékos áremelkedést mért laptársunk. Tavaly őszhöz képest mindhárom hipermarketben drágábban pakolhattuk meg a Privátbankár Árkosarat. Bár a szórás nagy a három áruházlánc között: az általunk vizsgált termékeket figyelve az Interspar 2,8, az Auchan 7,1, a Tesco pedig 15,2 százalékkal lett drágább egy év alatt.

Némi vigaszt az jelenthet, hogy szeptemberhez képest ezúttal olcsóbban tudtunk bevásárolni. Egy hónap alatt 2,4 százalékkal mérséklődtek az általunk vizsgált termékek árai. Egy hónap alatt csak a Tesco emelt, az Auchan és az Interspar lefaragott az árakból 6,5, illetve 4,5 százalékot.

Összességében 540 forinttal kellett kevesebbet hagynunk a kasszánál ugyanazokért a termékekért, mint szeptemberben, így lett a számla végösszege 21 739 forint. Persze ha minden ott szereznénk be, ahol a legolcsóbban adják, akkor sokat spórolhatnánk (ezúttal 2372 forintot), de lássuk be, lényegében ez kivitelezhetetlen mutatvány lenne.

Mi lett olcsóbb? Mi lett drágább?

A Privátbankár.hu szeptemberi felmérése során 130 százalékkal drágábban találtunk almát a hipermarketekben, mint egy évvel ezelőtt. Az élelmiszerárak emelkedése miatt egyébként a kormányzat is magyarázni kényszerült a folyamatokat. (Erről bővebben lapunk cikkében is olvashatnak.) Az előző havinál most 6 százalékkal olcsóbban kaptunk almát, de tavaly őszhöz képest még így is vaskos, 55 százalékos drágulást láttunk.

Egy hónapot vizsgálva egyetlen termék esetében, a burgonyánál mért még laptársunk 10 százalék feletti áremelkedést, egészen pontosan 11 százalékkal kerül többe a krumpli, mint szeptemberben. Ennél örömtelibb, hogy több termék ára 10 százalékot meghaladóan csökkent, köztük a túródesszert (-10%), a tejföl (-12%), a tej (-13%), a narancslé (-13%), a kávé (-15%) és a tea (-15%).

„Csak” 8,3 százalékos áremelkedés. A fotó illusztráció, forrás: depositphotos.com „Csak” 8,3 százalékos áremelkedés. A fotó illusztráció, forrás: depositphotos.com

Éves távlatot nézve mindösszesen csak a banán ára ment lejjebb 10 százalékot meghaladó mértékben, miközben a fent említett almán túl, számtalan termék drágult 10 százaléknál jobban 2019 októberéhez képest. Az alma után a tojás drágult a legtöbbet, 50 százalékkal kerül többe most, mint 12 hónappal ezelőtt. 20 százalék feletti áremelést láttak a Privátbankár.hu munkatársai a száraztésztánál is.

Ezeknél szerényebb, de 10 százalékot meghaladó áremelés történt még a kenyérnél (+18%), párizsinál (+17), a kávénál (+15%), a cukornál (+14%), az ásványvíznél (+14), a túródesszertnél (+13%), a chipsnél (+12%), a sajtnál (+11%) és a sörnél (+11%).

Biztató helyzet a maszkhordásnál A koronavírus-járvány persze a Privátbankár.hu felmérésére is hatással van. Érdemesnek tartották megemlíteni a saját tapasztalataikat a kötelező maszkhasználatról: az üzleteket járva alig találkoztak renitens vásárlókkal. Legutóbbi felmérésükhöz képest is elenyésző volt azoknak a száma, akik szabálytalanul (és értelmetlenül), az orruk alá biggyesztve hordták a maszkot. Olyannal pedig egyáltalán nem találkoztak az üzletekben, aki ne takarta volna el az arcát.

Havi legolcsóbbak: tea, méz, citrom

Márkára és minőségre való tekintet nélkül ezúttal is kiválasztott laptársunk külön három terméket, hogy hol és mennyiért lehet beszerezni a legkedvezőbb áron. Bár a fekete tea, a méz és a citrom a koronavírus ellen kevés fegyver, de meghűlésre igencsak ajánlott, recept nélkül is beszerezhető természetes csodaszerek és immunerősítők - a hidegebb idő beálltával egyre gyakrabban fogyasztunk teát.

A legolcsóbb fekete teát a Sparban lehetett találni. Az áruházlánc saját márkás, S-Budget earl grey teája 119 forintért beszerezhető, a kilós ár 3966 forint. Az Auchanban 4300 forintos kilónkénti árra jön ki a Golden Leaf márkanevet viselő termék, amely többféle (citromos, málnás és erdei gyümölcsös) izésítésben is kapható. A Tescóban a legolcsóbb teát 4450 forintos kilónkénti áron kínálták. A szintén többféle ízesítésű Packers Best Garden 20 filteres tea-csomagja 178 forintot kóstált.

A teához jól jön a méz is. A két legolcsóbb virágmézet már 2 ezer forint kilós ár alatt kínálják. Az Auchanban a magyar virágméz kilója 1998 forintba került. A Sparban ismét a saját márkás termék győzött: a 900 grammos S-Budget mézet 1799 forintért adták, azaz 1999 forint kilója. A Tescóban magyar gyártótól származó virágméz bizonyult a legolcsóbbnak 2069 forintos kilónkénti árral.

Nem árt majd bespájzolni a mézből, ugyanis az Országos Magyar Méhészeti Egyesület minapi közlése szerint az idén a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt az átlagostól elmaradó, 14 ezer tonna méztermésre számítanak.

Az viszont már teljesen mindegy, hogy az Auchanban vagy a Tescóban vásárolunk citromot. 699 forintért kínálták kilóját mindkét láncnál, előbbinél törökországi, utóbbinál a Dél-Afrikából származó gyümölcsöt. Az Intersparban hálós, szintén török citromot találtunk a legolcsóbbnak, kilója 878 forintra jön ki.