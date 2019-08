Lesz akinek Dacia jut, másoknak meg Volvo

Ha valaki nagycsaládosként szakértők véleményét kéri, érdemes-e pályázni a rájuk szabott autóvásárlási támogatásra, akkor az esetek 100 százalékában azt a választ kapja, hogy nem csak érdemes, hanem "kötelező". Általános vélemény, hogy az érintettek olyan „ajándékot” kaptak a kormánytól, amit dőreség az asztalon hagyni. Ráadásul az új családtámogatási csomagban ez azon kevés elem egyike, amelyhez a családoknak nem kell újabb gyermeket vállalni, hogy igénybe vehessék. Ugyanakkor érdemes alaposan körbejárni a kérdést - szólnak a tanácsok - és a család igényeihez, anyagi lehetőségeihez mérten dönteni.

Az is fontos szempont lehet a választáskor, hogy valaki az előírt három év után azonnal piacra dobja-e a járművet, vagy ennél hosszabb időre, 6-8 évre vagy még annál is tovább számol az autóval. Persze abszurdnak tűnhet, hogy a járműipar mostani fejlődése (például az önvezető autók várható megjelenése) mellett az emberek akár 15-20 évre előre próbálnak az autóvásárlásnál gondolkodni, de a magyarok többségének az anyagi lehetőségei nem olyan rózsásak, hogy túl gyakran tudjanak kocsit venni. Viszonylag kevés ember jár hobbi célból youngtimer korú autóval, a többség azért, mert csak erre futja. Nem véletlen tehát, hogy a különböző felmérések alapján nagyjából 14 év a hazai járműpark átlagéletkora.

Az elöregedett autóparkot figyelembe véve így természetes, hogy akinek lehetősége van rá, az megpróbálja igénybe venni a támogatást. Az elmúlt napokban Novák Katalin államtitkár és Beneda Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának családpolitikáért felelős helyettes államtitkár is arról beszélt, hogy milyen átütő siker a támogatás, hiszen egy hónap alatt több, mint 8 ezren igényelték. Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértője viszont arról tájékoztatta lapunkat, hogy nem működik tökéletesen a rendszer, ugyanis a Használtautó.hu tartalmi magazinja,

az Autónavigátor.hu több olvasója is arról számolt be, hogy hiába nyújtotta be az első adandó alkalommal pályázatát, választ még nem kapott.

A szociális helyzetnél leragadva még egy pillanatra, az feltételezhető, hogy a legszegényebb rétegeknek ez nem lesz segítség, hiszen a gépkocsik „önrészét” várhatóan sem saját erőből, sem hitelből nem tudják előteremteni. Az általunk megkérdezett szakértők szerint utóbbi azoknál az alsó-középosztálybeli családoknál lesz először alternatíva, ahol mindkét szülőnek van bejelentett munkahelye, így a bankoknál hitelképesnek számítanak, és az eladósodottságot korlátozó jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatónak (JTM) meg tudnak felelni. A másik oldalon viszont szinte biztosan lesznek olyan magas jövedelmű nagycsaládosok, akiknek egyébként sem jelent problémát a járművásárlás, a támogatás révén viszont kicsit több extrát, vagy magasabb presztízsű márkát választanak. Így bár elsőre meghökkentőek lehetnek a hétüléses modellek keresési statisztikái, könnyen lehet, hogy a támogatás révén valóban a korábbinál többet adnak majd el például a Volvo XC90-esekből.

A használt autók piacára is fog hatni

A gazdasági helyzet javulása és a növekvő bérszínvonal is erősen hozzájárult ahhoz, hogy az utóbbi években egyre jobban teljesített az új gépkocsik piaca. Ám látva, hogy mennyi igénylést nyújtottak be a nagycsaládosok, Katona Mátyás szerint további lökést adhat az idei újautó-eladásoknak a program.

Azt is érdemes megemlíteni, hogy a köztudatba ugyan az autóvásárlási támogatás úgy került be, hogy ebből csak új autót lehet venni, valójában kicsit megengedőbb a jogszabály. A Das WeltAuto szakértői ugyanis arra hívták fel a figyelmet, hogy a személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Kormányrendelet szerint használt járművek beszerzésére is van lehetőség. Igaz, nem a több éves modellekre, hanem csak a legfeljebb egy éves, és maximum 2 ezer kilométert futott járművekre vonatkozik, ami a kereskedések bemutató autóit jelenti (erről itt írtunk).. Ez mind a forgalmazók, mind a vevők számára egy kedvező kiskaput jelent, mivel a garanciák ezekre is általában hasonlók, mint az új autókra, a vételáruk viszont kedvezőbb.

Várhatóan egyébként a használtautópiacon is lesz hatása a nagycsaládos támogatásnak. Részben ez is lehet az oka annak, hogy miközben az első félévben a tavalyival azonos mennyiségű autó érkezett külföldről az országba, a használt autó import júniusban 13 százalékot esett 2018-hoz képest. Frank György, a Das WeltAuto márkaigazgatója azt mondta:

"Érzésünk szerint a használt autó értékesítést is befolyásolhatta a nagycsaládos autótámogatás, sokan ugyanis kivártak emiatt, és az új, hétüléses autók felé fordultak. További visszaesés nem várható az átírások terén, az év végéig újabb rekord születhet az értékesítésben."

Rosszul jár, aki fiatal hétülésest árul

A használtautó-piacot ugyanakkor nem csak keresleti, hanem kínálati oldalról is érintheti a támogatás. Sokan ugyanis az új autó árát – részben vagy egészben - a régebbi járművük értékesítéséből remélik előteremteni. Ez pedig azzal jár, hogy nagyobb mennyiségben kerülhetnek a piacra ilyen autók. Kérdésünkre Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója elmondta, adataik alapján egyre több kocsi jelenik meg a használtautó-piacon a családi adókedvezménnyel érintett legkeresettebb TOP25 modellből. A meghirdetett darabszám ezen modellek esetében 8,5 százalékkal emelkedett júniusról júliusra. Ugyanakkor az átlagár 5 százalékkal csökkent: míg június végén 4 019 000 forint volt a JóAutók.hu-n meghirdetett ilyen autók átlagára, addig július végén már csak 3 815 000 forint.

A tendenciákat tekintve a Használtautó.hu adatai is azt mutatják, hogy jelentősen megugrott az érdeklődés. Katona Mátyás arról tájékoztatta az mfor.hu-t, hogy a támogatás bejelentése előtt átlagban 9-10 ezer napi keresés volt a 7 üléses autókra. Ez a családtámogatási terv bejelentése napján megháromszorozódott, másnapra pedig az átlagnál négyszer annyi keresés jött az ilyen típusú autókra. A bejelentés óta az átlagos napi keresések 11-12 ezerre nőttek meg. A 2019 júliusi eleji érvénybelépés némileg ismét növelte a keresési számokat: a hónap elején a napi átlag keresések száma 13 ezer körül mozgott.

A támogatás igénylése körüli anomáliák miatt Katona Mátyás szerint a használtpiaci hatásra alighanem még várni kell. Vélhetően nem kizárólag hétüléseseket, hanem akár kisebb, családi használatra kevésbé alkalmas modelleket is lecserélnek a vevők. Az viszont csaknem biztos, hogy a fiatal, használt hétülésesek árát leveri a támogatás, ugyanis a nagycsaládosok most nagyon jelentős kedvezménnyel tudnak újat vásárolni és ezt a kereskedők és az importőrök is hangsúlyosan kommunikálják, és most akár további kedvezményekkel is kiegészítik.

Nem csak a Dacia Lodgy körül forog a világ?

A gazdasági és az autós sajtó a nagycsaládos támogatási rendszer kihirdetésekor egyértelműen a Daciát hozta ki a döntés győzteseként. Az mfor.hu is arra jutott anno, hogy az egykor sokat átkozott román, ma már a francia autóipar termékének számító legolcsóbb hétüléses modelleket fogják a legnagyobb számban venni az emberek. Erre tehát nagy az esély, de vannak a feltételezést árnyaló jelek. Miközben számos nagy márka elkezdte intenzíven reklámozni hétüléses modelljeit (több esetben egyedi csomagokkal, akciókkal), addig a Dacia kampányával nem lehetett találkozni. Ennek hátterében több dolog is meghúzódhat, kezdve azzal, hogy az anyacége, a Renault még kivár, hiszen az ő reklámjaik sem jelentek még meg. Azt sem lehet teljesen kizárni, hogy a már említett "sajtóhadjárat" megágyazott a Lodgy sikerének, így a Daciának egyelőre nem kell reklámokra költeni, anélkül is nagy a kocsik iránti érdeklődés.

Ennek némileg ellentmondanak a JóAutók.hu statisztikái, Halász Bertalan is érdekességként emeli ki, hogy a Dacia Lodgy iránt az oldalukon nem túlzottan erős az érdeklődés. A vezető magyarázatként azt feltételezi, hogy ennek egyik oka

az alapmodell "túl alacsony" ára lehet. Így ugyanis nem vehető fel rá a támogatás teljes összege, és a vásárlók még pár százezer forintot sem szívesen "hagynának bent" a rendszerben.

Más képet mutatnak viszont a legnagyobb hazai autóhirdetési oldal, a Használtautó.hu adatai. Náluk ugyanis legjobban a Skodák és a Daciák iránti érdeklődés nőtt meg: a bejelentés utáni héten 6-7-szer több ilyen 7 üléses autóra kerestek rá, mint előtte.

A Daciánál eggyel magasabb árkategóriába tartozó járművek viszont gyakran "szembejönnek", hiszen a Fiat (Doblo), a Citroen (C4, Berlingo) és a Peugeot (Rifter) hirdetésekbe is rendre belefuthatunk. Ezek alapmodelljeit úgy árazzák, hogy a teljes állami támogatás kihasználható, a saját erő pedig nem vagy nem sokkal haladja meg az állami támogatás mértékét. A fenti három márka által a program apropóján hirdetett konfigurációk – véleményünk szerint - jó kompromisszumot nyújtanak, hiszen nem végletekig lecsupaszított, hanem kényelmi és biztonsági szempontból is valamennyire felszerelt modelleket kínálnak. A JóAutók.hu már idézett statisztikái is azt jelzik, hogy a fenti három modell iránt különösen erős lehet az érdeklődés.

Ezek az autók véleményünk szerint azért is számíthatnak kiemelt érdeklődésre, mert az önerő előteremtése (például régebbi autó eladásával) sokak számára megoldható, de ha ez nem megy, akkor hitel vagy más hasonló konstrukció (lízing) révén is elérhetőnek tűnnek. Az mfor.hu korábban "átlagcsaládok" esetén megvizsgálta, hogy mennyire reális, hogy a támogatási program mellé hitelt felvéve vásárolnak járművet. Akkor arra jutottunk, hogy a mostani gazdasági környezetet figyelembe véve sokak számára lehet alternatíva, hogy egy számukra álomkategóriába tartozó autót vegyenek, akár annak árán is, hogy jobban eladósodnak.

Kicsit jobb is jöhet?

Ugyanakkor vélhetőleg ennél drágább autók is szép számmal találnak majd gazdára a program keretében, amit jelez, hogy a kereslet a JóAutók.hu statisztikái alapján vegyesen oszlik el az olcsó és a középkategóriás modellek között. Az adataik szerint ugyan a felső árkategóriás autók (például a már említett Volvo XC90 és KIA Sorento) iránti kereslet alacsonyabb, mint a "rákészülős" időszakban, de a közepes árkategória továbbra is nagyon erősen tartja magát.

Érdemes kiemelni, hogy az érdeklődések alapján a Top10 fele ide tartozik, olyan modellekkel, mint a Ford S-Max, a Peugeot 5008, a WV Tiguan, a Mitsubishi Outlander vagy a Ssangyong Rexton.

Ezeknek az autóknak ráadásul a presztízse is magasabb, így nem lenne meglepetés, ha a második félév értékesítési adataiban komoly elmozdulás lenne a fenti modelleknél.

Ha a keresési statisztikákat megnézzük, akkor a hátsó régióban ott van a Nissan NV200-as is. Ennek elektromos változata, az Evalia a mezőny egyetlen olyan tagja, amelyre kétféle támogatást is fel lehet venni. Erre a modellre jár ugyanis a 1,5 milliós, elektromos autókat megillető ökoautó-támogatás, illetve igénybe lehet venni a és 2,5 milliós nagycsaládos kedvezmény is. Az összesen 4 millió forintos kedvezmény ellenére sem várható azonban, hogy elsöprő érdeklődés lesz a jármű iránt, a csak elektromos hajtással rendelkező autó listaára ugyanis 12,8 millió forint. Ha figyelembe vesszük, hogy egy, szinte csak a városi-, elővárosi közlekedésben használható autóért közel 9 milliót kell leszurkolni, akkor a környezetvédelem iránt meglehetősen elkötelezettnek kell lenni ennek megvásárlásához.