Egészségbiztosítás: segíthet a koronavírus legyőzésében?

Hetek óta napi szinten fertőződnek meg koronavírussal ezrek Magyarországon. Az állami egészségügy leterhelt, a békeidőkhöz képest sokkal nehezebb - ha egyáltalán lehetséges - belátható időn belül eljutni például egy vizsgálatra vagy kevésbé sürgős műtétre, már csak amiatt is, mert november elején elrendelte a kormány a halasztható műtétek felfüggesztését.

Az egészségbiztosítások éppen ilyen helyzetben segíthetnek, hiszen akinek meglévő szerződése van, az magánorvosi ellátásban veheti igénybe az abban foglalt szolgáltatásokat, mint például műtéti vagy sebészeti beavatkozást vagy nagyértékű eszközökkel végezhető vizsgálatokat.

Több esetben találhatunk tipikusan kockázati életbiztosításra vagy balesetbiztosításra jellemző elemeket is egy-egy szolgáltató egészségbiztosításában, mint például a napi kórházi térítést, vagy a keresőképtelenség, rokkantság, halál esetén történő szolgáltatást.

A Bank360.hu szakértői azt vizsgálták meg közel egy tucat biztosító esetében, hogy termékeiknél találhatunk-e valamilyen koronavírusra vonatkozó korlátozást a fenti szolgáltatásokra vonatkozóan, esetleg érkezett-e a járvánnyal kapcsolatos plusz szolgáltatás. Az alábbiakkal érdemes számolni, ha meglévő biztosításunk van, újat szeretnénk kötni, vagy kifejezetten koronavírus-fertőzés kezelésére keresnénk extra biztonsági hálót:

Aegon Biztosító: Aegon Help Baleset- és Egészségbiztosításnál a biztosító eltekint a fertőző betegség és járvánnyal kapcsolatos kizárások, illetve a világjárványra vonatkozó kizárás alkalmazásától. Továbbá 30 napra csökkenti a szerződéskötéstől számított 6 hónapos várakozási időt koronavírus által okozott betegséggel összefüggő, bármely okú halál esetében, ha a biztosítási összeg

nem haladja meg a 2 millió forintot,

a biztosított ajánlaton szereplő belépési életkora nem haladja meg a 60 évet és

a biztosítási szerződésre vonatkozó ajánlat aláírási dátuma 2016. március 17. vagy az utáni.

Ugyanakkor a biztosítás kórházi ápolásra vonatkozó moduljai a szerződésben szereplő világjárvány kizárás miatt nem érvényesek.

Allianz Biztosító: a biztosító tájékoztatása szerint nem kizáró ok a koronavírus, mivel nem minősül sem heveny fertőző betegségnek, sem kritikus betegségnek. Így a biztosító szolgáltat a szerződésben foglalt feltételek szerint. Amennyiben a megbetegedést követően az ügyfélnek műtétre, illetve kórházi ellátásra lenne szüksége, úgy szerződési feltételeikben rögzített szolgáltatásokra jogosult, azok nem kerülnek korlátozásra a koronavírus-járvány miatt.

Ugyanígy a vírusfertőzést követően kialakult betegségből eredő keresőképtelenség esetén is – a vállalt önrész idő elteltét követően – szolgáltat a biztosító. A biztosító ugyanakkor kiemeli, hogy a szűrővizsgálati csomagoknak nem része a koronavírusteszt.

Generali Biztosító: míg a TestŐr kockázati élet-, baleset- és egészségbiztosításnál a biztosító nem zárja ki a térítést, addig a Private Care egészségbiztosítás a szerződési feltételek alapján nem terjed ki a koronavírussal kapcsolatos ellátásokra.

Ugyanakkor különálló munkáltatói biztosítást kínál a szolgáltató koronavírusos fertőzés esetére: 10 hónapra szóló, egyszeri díjas biztosítás, ami számla ellenében téríti például a biztosított szállítását a vizsgálatok helyszínére, a bébiszitter, kutyasétáltatás, takarítónő és ételkiszállítás költségeit 25 vagy 50 ezer forintig.

A biztosítás napi kórházi térítést is fizet, csomagtól függően 5 vagy 10 ezer forintot naponta, intenzív osztályon történő elhelyezés esetén a nyolcadik naptól 10 vagy 20 ezer forintot naponta. Az alapcsomag díja 10 hónapra 2 500 forint/fő, az extra csomagé 5 000 forint.

A Generali ingyenes biztosítási szolgáltatást kínál szerződéssel már rendelkező egészségügyi dolgozók részére koronavírus fertőzés esetén. Itt a napi térítés 10 ezer forint naponta, intenzíven 20 ezer forint és a biztosítás tartalmaz egy haláleseti térítést is, 2 millió forintot. A védelem 2020. december 31-ig tart.

Groupama Biztosító: a biztosító élet- és egészségbiztosításainál a koronavírus nem jelent kizárást, még a kiegészítő biztosítások esetében sem. Fedezik a haláleseti térítést, rokkantságot, kórházi napi térítést, műtéti térítést és a keresőképtelenségre (ha a betegség miatt következik be) vonatkozó szolgáltatást is.

Sőt, a Revita és Releva biztosításoknál, többletszolgáltatásként, előbbinél egyszeri 30 ezer, utóbbinál 50 ezer forint térítést kaphatunk, amennyiben Magyarországon legalább 24 órás kórházi ellátásra szorulunk a koronavírus miatt.

Uniqa Biztosító: a biztosító tájékoztatója alapján sem a MEd TopDoc, sem a Med Help III. egészségbiztosítás nem terjed ki a koronavírus okozta megbetegedésekből fakadó állapot kezelésére.

Union Biztosító: az Union Biztosító egészségbiztosítása sem tartalmaz kizárást a koronavírusra vonatkozóan. A biztosító emellett koronavírus okozta halálra is nyújt életbiztosítást, a Rizikó Extrát, amely a megkötéstől számítva nyújt védelmet. Az életbiztosítás mellé kiegészítő biztosítást köthetünk, amely fedezi például a kórházi kezelést és a nagyösszegű diagnosztikát, halál esetén pedig csomagtól függően 1 vagy 3 millió forint kifizetést kaphatunk.

NN Biztosító: a koronavírus nem szerepel a kockázatkizárások között, így a biztosító szerződési feltételek alapján szolgáltat a megbetegedésből fakadó káresemények bekövetkezte esetén, akár műtétről, akár halálesetről van szó. Sőt, az év végéig a biztosító 6 hónap helyett 2 hétre rövidítette a szerződéskötéstől számított türelmi időt koronavírusos megbetegedés miatti kórházi ápolás esetén, illetve a szerződéses összeg kétszeresét téríti az intenzív osztályon történő kezelés idejére.

Próbálnak együttműködni

A vizsgált biztosítók nagy része tehát a szerződésben foglaltak alapján térít most is, ráadásul több esetben sem szerepel a kockázati kizárások között a pandémia. Aki kifejezetten a koronavírus-megbetegedés miatt kötne biztosítást, megteheti, hiszen speciálisan erre az esetre is találhat már terméket a biztosítók kínálatában.

Természetesen a szerződéskötés előtt érdemes tájékozódni a feltételekről, hiszen mind a koronavírus, minde pedig más, nem korona-specifikus megbetegedések esetére is türelmi időt kötnek ki a biztosítók, amely időszak alatt még nem nyújtanak szolgáltatást.