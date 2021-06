Hazánk egyik legsikeresebb autóversenyzője szervez tábort fiataloknak

A #teamracz – Autóversenyző leszek! ötletgazdája Rácz István, aki többszörös magyar bajnok több kategóriában, nemzetközi szinten pedig a Porsche Supercup, a GT világbajnokság, valamint 24 órás versenyek győztese. A 2015-óta instruktorként, főként nagyteljesítményű versenyautókkal dolgozó sportember már régebb óta foglalkozik fiatalokkal is, ám csak eseti jelleggel. Ugyanakkor gondolataiban szerepelt egy intenzív, egyénre szabott tábor kivitelezése, melyben komoly fejlődési lehetőség részesei lehetnek a fiatal tehetségek. Az oktatásban társa lesz Tenke Tamás egykori szimulátor-bajnok, többszörös TCR Europe pontszerző és WTCR szabadkártyás induló, autóversenyzőket oktató, versenypályára szakosodott instruktor. Továbbá Ács Noémi a #teamracz társalapítója, közgazdász, autóversenyző és Klapka Alma orvos, autóversenyző, akik hivatásuk mellett űzik ezt a fantasztikus technikai sportot.

Két korosztályban várják az autóversenyzés iránt érdeklődő lányokat és fiúkat

Magyarország egyedülálló autóstáborába két korcsoportban várják az érdeklődőket: 12-15 éves, illetve 16-23 éves korosztályban július második hetétől ötnapos turnusokban. A fiatalok részletekre kiterjedő elméleti és gyakorlati oktatás során megismerkedhetnek a versenyzéssel, a versenypályákkal kapcsolatos alapismeretekkel. Ezen felül járműismereti áttekintés, illetve elméleti vezetéstechnikai felkészülés, például az ideális ív, fékezési pontok megválasztása, a bemelegítő és a hűtő kör fogalmának megismerése és gyakorlása. A legjobb eredmény eléréséhez belsőkamerás felvételek és a telemetriai adatok elemzését, illetve a versenyautó biztonsági felszereléseit, így például kormány, fék, gumik, biztonsági öv, versenyülések, bukócső, bukósisak stb. ismeretét is oktatják.

Gyakorlati oktatás az Euroringen és a Tököli reptéren

Az autóversenyzés komoly testi és szellemi felkészülést igénylő sportág, ahol az élményeken

túl kiemelt figyelmet érdemel a biztonság is. Mindezekről a versenypályás oktatásra szakosodott instruktorok gondoskodnak, akik Suzuki Swift Cup versenyautóinak volánja mögött adják át személyre szabottan a technikai tudásukat a fiataloknak, hisz ez az, ami a bajnokká váláshoz elengedhetetlen. A száguldáshoz szükség van a megfelelő zárt, biztonságos versenypályára is, éppen ezért a szervezők az Euroring versenypályát és a Tököli repteret is kizárólagos bérléssel biztosítják a fiatalok rendelkezésére. További részletek a #teamracz – Autóversenyző leszek! – honlapján.