Huszárosan oldanák meg a pénteki munkaundor és a haldokló turizmus problémáját

A karantén megmutatta, hogy lehet másképp is. Új-Zélandon a miniszterelnök négynapos munkahét bevezetését javasolja, amivel több legyet ütne egy csapásra. Az emberek elégedettebbek lennének, egy részük talán még hatékonyabb is. A helyi turizmus pedig a külföldiek helyett a belföldi turisták költéseiből is meg tudna élni.

Látott már olyat, hogy pénteken már csak ímmel-ámmal tologatják papírjaikat az íróasztalon a munkahelyükön emberek? Hogy ebéd után nem sokkal lelépnek, egymásnak falaznak, hogy mielőbb kocsiba pattanhassanak, és elpályázhassanak hétvégére? Nem lenne egyszerűbb a pénteket valahogy teljesen kihúzni a munkahelyi naptárból? Új-Zélandon vannak, akik hasonlóan gondolják, de többféle okból. Az ottani miniszterelnök asszony, Jacinda Ardern négynapos munkahét bevezetése mellett kardoskodik, nemrég sajtótájékoztatón beszélt erről Wellingtonban. Önmagában ez nem egyetemes csodaszer, de szerinte segítséget nyújthat a családi kapcsolatokban, oldhatja a munkahelyi frusztrációt, miközben hozzájárulhat a gazdaság kimentéséhez. Ezért meg kellene ezt fontolniuk a munkaadóknak – írta a brit The Guardian. Sztratoszférikus népszerűség A miniszterelnök népszerűsége jelenleg az egekben van, sőt egyenesen “sztratoszférikusnak” nevezik a számait. A legutóbbi közvélemény-kutatások szerint Ardern több mint 100 év óta a legnépszerűbb pártvezető. Ezzel kormánya olyan helyzetbe került, hogy megvalósíthat politikai ötleteket, amelyek néhány hónappal ezelőtt elképzelhetetlenek voltak. Az ország lezárása a koronavírus miatt gyors, drákóian szigorú és hatékony volt, mostanáig csak 21 haláleset történt a betegség következtében Új-Zélandon. A turizmus azonban az ország legnagyobb exportágazata, amely az új-zélandi emberek 15 százalékát foglalkoztatja és a GDP hat százalékát teszi ki. Az ágazat megmentése érdekében is javasolta Ardern a rövidebb munkahetet. Ha az ország négynapos munkahétre térne át, akkor ugyanis a több szabadidő lehetővé teheti a belföldi turizmus bővítését. Pótolhatnák a helyiek az elmaradó külföldi turistákat. Home office=nagyobb boldogság? Világszerte a társadalmi távolságtartás nem egyszerűen csak otthoni munkavégzést növelte meg. Alaposan átrendezte a munkarendet, a műszakokat, átszervezte a munkát. A közgazdászok ezt a második világháború óta a legnagyobb munkaerő-piaci eltolódásnak nevezik. A home office sok munkavállaló számára meglepő előnyöket is hozott. Például a szülők számára ugyan kihívást jelent a gyermekek otthoni iskoláztatása a munka mellett, ám sokan inkább örülnek a gyerekekkel töltött időnek. Sokan boldogabbak attól, hogy elkerülhetik a hosszas ingázással járó stresszt, vagy több időt töltenek együtt párjukkal a saját otthonukban. A munkaadók érdeke is számít A The Guardian emlékeztet rá, hogy a munkaadók érdekeit is figyelembe kell venni. Nem kétséges, hogy vannak olyan munkavállalók, akik egy négynapos héten hatékonyabbak lennének. De vannak olyanok is, akik több műszakra elosztva tudnak jobban teljesíteni, egy-egy alkalommal kevesebb óraszámban. Ezen kívül a béreket is az elvégzett munkához, hatékonysághoz kell igazítani úgy, hogy a munkavállaló se érezze magát alulfoglalkoztatottnak. (Lásd korábbi cikkünket is: Nem elég hatékonyak a beosztottjaid? Dolgozzanak csak négy napot!)

Az Ön bizalma a mi tőkénk Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek. TÁMOGASSON MINKET!

Támogassa bármekkora összeggel a munkánkat! × Támogatásával még több egyedi információt, még alaposabb elemzéseket, még több terület és téma feldolgozását nyújthatjuk Önnek. Az első 500 támogatónak, aki 1000 forintnál nagyobb összeggel segíti munkánkat, féléves digitális Piac&Profit előfizetést adunk. Az elsőt már április végén. Egyszeri támogatás. 1000 Ft 3000 Ft 5000 Ft 10000 Ft Én adom meg Összeg: Ft

Email cím: Mehet Támogatását közvetlenül is utalhatja; az ehhez szükséges adatok:



Menedzsment Fórum Kft. (1011 Budapest, Jégverem utca 6.)

Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11706016-20801274-00000000



IBAN: HU50 1170 6016 2080 1274 0000 0000

Swift kód: OTPVHUHB

Az OTP Bank székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.

Hozzászólások megtekintése