Irodaház vagy home office?

Olyan munkák esetében, ami számítógéphez kötött, hála a mai technológia adta lehetőségeknek, akár már az otthoni munkavégzés is lehetséges, és hazánkban is egyre több cég alkalmaz kisebb vagy nagyobb munkákra szabadúszókat. Továbbá egyre gyakoribb, hogy az irodában dolgozóknak időnként engedélyezik a home office-t, azaz az otthonról való munkavégzést, ami kifejezetten a családosoknak nyújthat kiemelkedően nagy segítséget. De képes mindenki hozni ugyan azt a szintet az otthon kényelméből is?

Egyénfüggő

Sokakra kifejezetten üdítően hat, ha a folyamatos robotolást időnként felváltja az otthon kényelme és rugalmassága, azonban van, akit hosszú távon az őrületbe kergetne az elszigeteltség. Ennek persze az ellentéte is megtalálható, van akit pont, hogy feldob a magány és önuralom szabad játszótere, és örül, ha csak ritkán kell tényleges kontaktot létesítenie hús-vér kollégáikkal. Ez teljes mértékben egyénfüggő, és általában hamar ki is derül élesben. A legtöbb szabadúszó a világért sem cserélné le a szabadságát és rugalmasságát, míg másoknak szüksége van rá, hogy a munkaóra rákényszerítse a tevékeny munkavégzésre.

A home office elsősorban olyanoknak ajánlott, akik kellő mennyiségű eltökéltséggel és tudatossággal vannak megáldva és be tudják osztani a saját idejüket. Mindemellett persze jól jön, ha a cég megengedő hirtelen rosszullétek és hosszan tartó betegségek esetén is, mivel a home office-nak hála a munkaerő sem esik annyira vissza, és a beteg sem esik el a fizetése nagy részétől. Végezetül ott vannak a családanyák, családapák, akik akár heti rendszerességgel egy teljes napot otthonról dolgoznak, hogy a családjukkal vagy legalábbis a gyerekük közelében lehessenek.

Előnyök és hátrányok

Nem való mindenkinek az irodaházas kötött robotolás, hiszen van, aki használhatatlan reggel, és délután vagy este a leghatékonyabb, míg van, aki pont fordítva működik. Életstílus és beállítottság függő is a dolog, de minden esetben lényeges megfontolni való, ha az ember a jövőjét tervezi.

Az irodahelyiségben folytatott munka nyilvánvaló előnye, hogy ha már elment odáig az ember, akár meg is csinálhatná a feladatát, hiszen úgysem szabadul onnan egy darabig. Mindemellett a kollégákkal való közvetlen kapcsolat, az ismerkedés lehetősége és az ebédszünetben adódó őszinte beszélgetések mind az irodai élet szépségét képezik. Van, aki ezt hiányolná az otthon elszigeteltségéből.

Azonban a zárkózottabbak vagy függetlenebbek sokkal szívesebben dolgoznak otthonról, pont azért, mert így elkerülhetik az irodai drámát, a kollégákkal való közvetlen kapcsolatot és a kötelező pofaviziteket. Ráadásul beoszthatják az idejüket, és a saját tempójukban haladhatnak, valamint a saját szájízük szerint tarthatnak ebédszünetet is, vagy ugorhatnak le sportolni is akár, ha már túl sok a stressz. De a home office-osok nagy része kevesebb stresszről számol be a munkakörülményeiknek hála.

Köztes megoldások

Mi marad tehát azoknak, akik se az irodában se az otthon melegében nem érzik magukat a teljesítményük csúcsán? Nekik is vannak köztes megoldások már a piacon, például sokan ülnek be egy kávézóba dolgozni, vagy bérelnek akár csak egy napra vagy pár órára irodahelyiséget. Ez utóbbi lehetőség kifejezetten kedvez a startupoknak, akiknek még nincsen állandó helyük, de szeretnének személyes meetinget tartani, vagy ügyféllel megbeszélni valamit. Ilyen esetekre találták ki a bérelhető irodahelyiségeket, amik akár már teljesen felszerelten is a bérlő rendelkezésére állhatnak. Annyi biztos, hogy minden igénynek eleget lehet ma már tenni hála a technológia fejlődésének, de arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a sűrű hétköznapokba is iktassunk be emberi interakciókat és lehetőleg egy kis testmozgást is.