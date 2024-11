Itt egy tuti tipp, hogyan jöhet ki olcsóbban a nagybevásárlásból

„Az átlagos vásárlási összegnél is többet kaphat most vissza, aki új OTP Bank hitelkártyát igényel. Akik idén november 30-ig új Bonus, BonusGold hitelkártya szerződést kötnek, azok élelmiszerboltokban történő vásárlásaik után 10 százalék, maximum 10 ezer forint jóváírásban részesülhetnek az első 2 havi költésük alapján” – mondta Szabó István, az OTP Bank lakossági hiteltermékek üzletfejlesztéséért felelős vezetője.

A hitelkártya-használat terjedését támasztják alá az OTP Bank saját adatai is. A hitelintézet által kibocsátott kártyák tranzakciós forgalma az év első felében 15 százalékkal emelkedett 2023 első hat hónapjához képest.

Ha odafigyelünk ebben az időszakban is, hol és mivel fizetünk, még spórolhatunk is a karácsonyi nagybevásárláson.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!