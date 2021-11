Itt lehet ingyen karácsonyi ajándékokat szerezni

Egymást érik a fogyasztási őrületek, Kínában nemrég volt a szinglik 11 napos vásárlási fesztiválja, Nyugaton következik a Fekete Péntek (a jövő hét végén). Majd jön a karácsonyi láz, a bronz, ezüst, arany vasárnapok. De van másik út is.

Emberek milliói csatlakoznak az utóbbi időben olyan online fogyasztói csoportokhoz, amelyek segítenek nekik megszerezni a szükséges dolgokat egyetlen fillér nélkül – írja a Wall Street Journal. Ugyanis az infláció az USA-ban 31 éves csúcsra ugrott, más országokban is hasonlóan magas, és az ellátási láncok ismert problémái megnehezítik az emberek számára, hogy időben megszerezzék a kívánt árukat.

Sokan olyan csoportokban keresik a megoldásokat, ahol a tagok ingyen adják át a termékeket egymásnak. A Buy Nothing Project (“Ne vásárolj semmit” kezdeményezés) augusztusra elérte a 4,27 millió tagot. Az emberek az ennek keretén belül létrehozott csoportokban elajándékozzák vagy kölcsönadják egymásnak a tárgyaikat.

A tolószéktől a gofrisütőig

Rengetegféle termékről lehet szó az élelmiszerektől a ruhákon és bútorokon, kerékpárokon át különleges esetekig, mint a levágott haj, amit parókában lehet felhasználni. Előfordult például elektromos lombfúvó, strandszékek, paradicsomkarók, képzőművészeti könyvek. De a skála nagyon széles, tolószék, gofrisütő, polcok, edények és ünnepi dekoráció, még fél pár zokni is előfordult a listákon.

De itt a vásárlás, eladás és még a cserekereskedelem sem megengedett. Más, a barátok és szomszédok közötti informális ajándékozást segítő csoportok évek óta léteznek online és az interneten kívül is. A legtöbb ilyen csoport a Facebookon található.

A “Buy Nothing Project” honlapja. Mobilapplikáció is segíti a beszerzést. A “Buy Nothing Project” honlapja. Mobilapplikáció is segíti a beszerzést.

A mozgalmakat a kiadások csökkentésén kívül más vágyak is táplálják, mint hogy csökkentsék a hulladék képződését vagy kapcsolatba lépjenek a szomszédaikkal. A helyi csoportokban gyakran keresnek például gyermekjátékokat, amelyeket csak korlátozott ideig szoktak használni. Vagy megnézik, vannak-e a közelben feleslegessé vált bútorok, díszpárnák, vagy épp egy mobiltelefon-töltő, mielőtt megrendelnének egyet az Amazonról. (Ahol egyébként a pandémia nyomán az online vásárlások ugrásszerűen megnövekedtek.)

Egy forintos kikiáltási árú termékek egy magyar oldalon Egy forintos kikiáltási árú termékek egy magyar oldalon

Durván emelkedett a bútorok ára

A Buy Nothing projekt 2020 márciusa és 2021 októbere között kétmillió taggal bővült, és világszerte közel 7000 közösség működik, körülbelül 44 országban. Greg McBride, a Bankrate elemzője szerint az infláció miatt a fogyasztók is gyakrabban keresnek olcsó alternatívákat. Például az egyik leggyakoribb cikkcsoportnál, a ruházati cikkeknél 4,3 százalékkal mentek fel az árak októbertől októberig az Egyesült Államokban, a nappali-, konyha- és étkezőbútorok ára pedig 13,1 százalékkal emelkedett.

Garázsvásár (Pixabay). Ingyen, vagy fillérekért, majdnem ugyanaz Garázsvásár (Pixabay). Ingyen, vagy fillérekért, majdnem ugyanaz

A hulladékcsökkentés, újrahasznosítás iránti vágy azért is növeli a tagságot ezekben a csoportokban, mert a legtöbb tag erkölcsi kényszert érez. A részvétel gyakran erősíti a közösségi érzést.

Sokszor nem jó az időzítés

Ha a magas infláció a következő évekre is áthúzódik, még többen igyekeznek majd az otthonuk környékén ingyenes árukat keresni – mondta a Buy Nothing egyik munkatársa. A cikk által megszólaltatott szakemberek szerint azonban az ingyenes árucikkek csak korlátozottan használhatók az infláció elleni védelemként.

Ingyen elvihető játékok az egyik hazai online piactéren Ingyen elvihető játékok az egyik hazai online piactéren

Előfordul, hogy az emberek soha nem találják meg, amit keresnek, de az is gyakori, hogy rossz az időzítés. Amikor például sürgős szükségük van egy cikkre, mondjuk egy másik hűtőszekrényre, akkor épp nincs. Amikor egy másik tag felajánlja azt, akkor meg már nem kell. A csoportok lelkes tagjai is arról panaszkodnak, hogy a tárgyak keresése és az átvétel megszervezése is mennyire időigényes.

Magyarország – a kiskutyától a betongarázsig

„Az árak emelkednek, és ki ne szeretne pénzt spórolni” – idézett egy fogyasztót a Wall Street Journal. Azt már mi tesszük hozzá, hogy közgazdaságilag alig van különbség aközött, ha ingyen, vagy ha nagyon olcsón, esetleg jelképes áron szerzünk meg egy használt cikket. Természetvédelmi szempontból is az a lényeg, hogy újra hasznosuljon és ne menjen a szemétbe, ne kelljen helyette vadonatúj terméket venni.

Betongarázs elvihető (egy hazai apróhirdetési oldalról) Betongarázs elvihető (egy hazai apróhirdetési oldalról)

Így összegyűjtöttünk néhány oldalt, ahol Magyarországon ingyen vagy nagyon olcsón lehet adni, kapni. Online használtcikk-fórumokon erre külön szekciókat is találtunk. Ruhadarabok, kiskutya, tűzifának alkalmas fahulladék, fenyőfa bútor, festmények, játékok, parabolaantenna, traktorgumi stb., stb., az egyik helyen még egy komplett betongarázs is “ingyen elvihető”.

Kapcsolódó weboldalak, szervezetek Magyarországon