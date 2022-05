Milyen a jó lakáshirdetés? Olyan, amire mindenki felkapja a fejét! Mutatjuk, hogyan érheted ezt el a gyakorlatban!

Eladná vagy kiadná lakását házát? A siker kulcsa egyértelműen a figyelemfelkeltő, jól pozícionált hirdetés. Az Ingatlantajolo.hu cikkében megmutatja, hogyan érdemes hirdetni, hogy hirdetésére sokan, köztük a potenciális vevők is felkapják a fejüket.

A legfontosabbak: a képek!

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a hirdetésnél a legeslegfontosabbak a képek. Amihez először is szükség van egy tiszta, rendezett otthonra, és néhány profi fotóra. A fényképeket természetesen mi magunk is elkészíthetjük, csak ügyeljünk arra, hogy mindig világos, derűs időben, de sohase nappal szemben fényképezzünk. Bármennyire világos is van azonban, mindig kapcsoljuk fel a villanyokat, és használjunk vakut is a beltéri fotózáshoz. Egy igazán top kategóriás, luxus ingatlan esetében azonban ne a fotóson akarjunk spórolni. Hívjunk egy profi fotóst, aki tényleg olyan minőségű képeket tud készíteni, amelyek megmutatják eladó ingatlanunk legelőnyösebb oldalát.

Fotó: Ingatlantájoló Fotó: Ingatlantájoló

A képek minősége, különösen az első kép azért fontos, mert a listaoldalon a hirdetésekből csak ez az egy kép látszik és csupán néhány alapadat. Így a potenciális vevők nagy része ez alapján a kép alapján fogja eldönteni, hogy egyáltalán kattint-e a hirdetésünkre. Ugyanakkor természetesen egyáltalán nem mindegy, hogy ha kattintott, akkor milyen további képeket lát.

De a szövegnek is nagy jelentősége van

Ha már a nyitókép felkeltette az érdeklődést, és valaki kattintott a hirdetésünkre, akkor fontos, hogy ezt az érdeklődést fenn is tudjuk tartani, azaz az érdeklődő felvegye velünk a kapcsolatot és személyesen is eljöjjön megnézni az ingatlant. Ehhez elengedhetetlen a többi kép kiváló minősége, de itt már legalább ugyanannyit nyom a latban a hirdetés szövege is.

Hogy milyen a jó hirdetésszöveg? Elsősorban informatív! Azaz röviden, tömören megfogalmazva tartalmaz minden lényeges információt, de nincs benne semmi felesleges, ami az olvasót untatná, ami megakadályozná abban, hogy végigolvassa a hirdetést.

Fotó: Ingatlantájoló Fotó: Ingatlantájoló

Hirdessünk ott, ahol a legtöbben találkoznak vele!

Hiába a jó hirdetés ahhoz, hogy hirdetésünk valóban célba találjon, olyan hirdetési felületet kell választanunk, ahol a potenciális vevők találkozhatnak a hirdetésünkkel. A legtöbb hirdetőoldalon a hirdetések időrendi sorrendben jelennek meg, így a mi hirdetésünk gyorsan lejjebb sorolódik, ahogy egyre több és több hirdetést adnak fel. Ez különösen azért probléma, mert a tapasztalatok szerint az emberek többsége maximum az első három listaoldalt nézi végig, így hirdetésünkkel akár már 1-2 nappal a feladás után nem is találkozik szinte senki.

Az Ingatlantájoló azonban egy olyan nemzetközi szinten is ritkaságnak számító licitrendszert vezetett be, amellyel a találati lista legjobb helyeire lehet licitálni, így egyedül a stratégiánkon és a kreditegyenlegünkön múlik, hogy hirdetésünk a listaoldal élére kerüljön. Ez a licitrendszer ráadásul egyedülálló módon kétlépcsős azaz a licitálásunk akkor is érvényesül, ha a vevők különböző keresési feltételeknek megfelelő, szűrt listaoldalt nézegetnek.

Aki rendszeresen hirdet vagy keres az Ingatlantájolón már megszokhatta, hogy az oldalt folyamatoson fejlesztjük, mindig jelentkezünk valamilyen újdonsággal, hogy felhasználóink igényeit maximálisan kielégíthessük. Szolgáltatásunkat a piaci igényeknek megfelelően most is megújítottuk, így életbe lépett a területi alapú licit, mellyel lehetőségünk van arra, hogy akár csak egy település vagy egy megye, vagy Budapest egy kerületének listaoldalán licitáljunk a legjobb pozícióért.

Az Ingatlantájolón hirdetni is rendkívül egyszerű, a hirdetést néhány lépésben, mindössze 1 perc alatt feladhatjuk ingyenesen, majd a megfelelő kiemelési csomagot kiválasztva, dönthetünk arról, hogy hány képpel jelenjen meg a hirdetésünk, és milyen extra szolgáltatásokat kérünk még.

Az Ingatlantájolón feladott hirdetések ráadásul mobilon is rendkívül egyszerűen kezelhetők. Ezen kívül olyan opcionális szolgáltatások közül is választhat, melyet senki más nem tud nyújtani a piacon, így például igény szerint önálló cikket írunk ingatlanáról, mely megjelenik az Otthontérkép Magazinban és partneroldalainkon is, egy hétre facebook kiemelést is választhat, mellyel további 5 ezer érdeklődőt érhet el, továbbá hirdetése partneroldalainkon banner-jellegű ajánlódobozban is megjelenik.

De nemcsak hirdetni, hanem licitálni is ugyanilyen egyszerű, ehhez nem kell mást tennie, minthogy feltöltse kreditegyenlegét és kreditjeivel licitáljon a lehető legjobb pozícióra. Licitrendszerünk egyik legnagyobb előnye, hogy egyenlő feltételeket teremt, magánszemélyek, kisebb és nagyobb irodák között, hogy hirdetésük a lehető legelőkelőbb helyre kerüljön a találati listán.