Ön K&H-ügyfél? Akkor jobb, ha ezzel tisztában lesz

Az elmúlt egy évben jelentős változás következett be a generatív mesterséges intelligencia megítélésében és gyakorlati felhasználásában: az AI térnyerése radikálisan alakítja a bankszektort.



Az egyes iparágak különböző sebességgel vezetik be az innovációkat, a pénzügyi szektor egyformán összpontosít a kockázatok kezelésére, valamint az ügyfelek kényelmére, így az új technológiák bevezetése rendületlenül folytatódik, figyelembe véve a technológiai fejlődés ütemét és a biztonsági követelményeket.

Kapcsolódó cikk Mindenki találgatja, hogy milyen változásokat fog hozni a mindennapi életünkbe a mesterséges intelligencia Móra Mátéval, a Generali Alapkezelő Zrt. portfóliómenedzserével beszélgetett újságírónk, Vég Márton.

Németh Balázs, a K&H Bank innovációs vezetője szerint a mesterséges intelligencia nem csupán egy múló divat, hanem mélyen beépül a társadalom, a munkavégzés és az egyének életébe. Célja nem az emberi munka teljes helyettesítése, hanem annak támogatása és hatékonyabbá tétele. A legnagyobb lehetőségek azon területeken vannak, ahol az információ gyors áramlása és feldolgozása kulcsfontosságú.



2025-ben a legnagyobb kihívást a hiperperszonalizáció – az ügyfelekre szabott szolgáltatások növekvő igénye és mértéke – és az AI integrációja jelenti majd a pénzügyi szolgáltatások számára.

A mesterséges intelligencia egyre inkább a mindennapi banki műveletek szerves részévé válik, javítva az ügyfélszolgálatot, a kockázatkezelést és a személyre szabott pénzügyi tanácsadást, miközben válaszol a rutinkérdésekre, az AI-algoritmusok gyorsabban és hatékonyabban képesek felismerni a csalásra utaló mintázatokat.

„A K&H Bank digitális pénzügyi asszisztense, Kate a jelenlegi 200 mellé további funkciókat kap, már most is az ügyek kétharmadát önállóan intézi, de megértése, autonómiája tovább növekszik, az ügyfélélményt még jobban segítik a nagy nyelvi modelleken alapuló megoldások. Folytatjuk az AI használatát a hitelbírálat területén és a pénzügyi csalások megelőzésének fejlesztésében. Belső folyamatainkban a MS Copilot is válaszol különböző kérdésekre, meetingeket foglal össze, kreatív partner az irodai munkában. A bank számára a GenAI alkalmazása nemcsak a jelenlegi folyamatok optimalizálását jelenti, hanem új lehetőségeket is nyit a jövőbeni fejlesztések számára” – részletezte a K&H terveit Németh Balázs.