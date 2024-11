Szolnoki, nyíregyházi, berettyóújfalui és sátoraljaújhelyi csapatok a pénzügyi verseny döntőjében

Egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy teljes legyen a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny országos döntőjének mezőnye. November 14-én csütörtökön immár a negyedik versenynapot tartotta meg a szervező Privátbankár.hu a második fordulóban. Ezúttal is négy vármegyén belül zajlottak a küzdelmek: Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye csapatai igyekeztek bebizonyítani, hogy helyük van a december 10-i országos döntőben.

A második fordulóban minden megyéből 10-10 négyfős csapat vehetett részt – azok, akik sikerrel teljesítették az október 22-i első fordulót. Ezúttal is online mérhették össze tudásukat a csapatok, a reggeli kvíz után azonban már szóbeli fordulóra is sor került. A csapatoknak villámkérdésekre kellett válaszolniuk, majd egy-egy kifejtős kérdésre kellett válaszolniuk. A válaszokat ezúttal is szakértő zsűri értékelte: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar Államkincstár, a Magyar Biztosítók Szövetsége, a Fundamenta Lakáskassza és a CIB Bank képviselői a rendező Privátbankár.hu munkatársaival kiegészülve kérdésekkel igyekeztek felmérni a csapatok tudását és pontozták az elhangzottakat.

Az első három versenynap 12 továbbjutója mellé ezúttal 4 csapat csatlakozott a pontszámok összesítése után. A második forduló negyedik versenynapjának győztes csapatai:

Jendrás Gazdászok

Iskola: Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum

Csapatkapitány: Fábián Tamás

Felkészítő tanár: Majerszki-Korsós Csilla

Plan D

Iskola: Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum

Csapatkapitány: Hetei Helga

Felkészítő tanár: Pásztorné Daskó Csilla

Táncos Csajok

Iskola: Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium

Csapatkapitány: Jobbágy Dorka

Felkészítő tanár: Pandák Katalin



Trónfosztók Remastered

Iskola: Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum

Csapatkapitány: Daróczi Martin

Felkészítő tanár: Juhász – Szabó Anett

Az országos döntő 20 fős mezőnyéből így már csak 4 hely kiadó: november 19-én kedden Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés megye valamint Budapest csapatai mérkőznek meg ezekért a helyekért. Az eddig továbbjutott csapatok teljes listája a verseny weboldalán, a diakforum.hu-n található.

A versenyre szakértők által összeállított és felügyelt, a középiskolás korosztálynak szóló oktatási anyagokkal lehetett felkészülni, amely a verseny hivatalos weboldalán, a diakforum.hu-n érhető el. Valós élethelyzetek alapján, a diákok nyelvén íródott tudásbázisról van szó, ami mindig fontos, de a mostani, nehezebb gazdasági helyzetben és borúsabb kilátások mellett mondhatni elengedhetetlen a boldoguláshoz.

A kezdeményezés elsődleges és legfontosabb célja, hogy a lehető legtöbb fiatallal ismertessék meg azokat az alapvető pénzügyi ismereteket, amelyek elengedhetetlenek a későbbiek során. A szervezők abban is bíznak, hogy a diákok segítségével a családok életébe is „becsempészhetnek” olyan pénzügyi alapismereteket, amelyek egyébként jellemzően nem szerepelnek napirenden. A verseny fővédnöke Tóth Tibor, a Pénzügyminisztérium makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára.

Nemcsak a ma már elengedhetetlen pénzügyi tudásért, hanem a nyereményekért is érdemes volt nevezni. A verseny partnereinek és támogatóinak köszönhetően különböző értékes ajándékok várnak nem csak a diákokra, de a pedagógusokra és az iskolákra is. Sőt, különdíjban részesül a „Feltörekvő Pénzügyi Junior Klasszis” is, azaz a legalacsonyabb tanulmányi eredménnyel döntőbe jutó csapat is. A nyeremények összértéke meghaladja az egymillió forintot.

A verseny támogatói: