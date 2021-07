Ki véd meg az Orbán-kormány baráti felvásárlásaitól? - Köröznek Ferihegy felett

Tavaly októberben zárult le a koronavírusról szóló nemzeti konzultációs ívek feldolgozása és kiderült: 1 638 014 válaszadó felelt igennel arra a kérdésre, hogy Magyarország védje-e meg a magyar vállalatokat az ellenséges célú külföldi felvásárlástól. Fordított kérdés nem volt. Az nem fontos, hogy a külföldi vállalatokat ki védi meg az ellenséges célú magyar felvásárlástól.

Orbán Viktor a reptéren (Fotó: Orbán Viktor/Facebook) Orbán Viktor a reptéren (Fotó: Orbán Viktor/Facebook)

A magyar kormány már egy ideje köröz a budapesti reptér felett, évek óta nem csinál belőle titkot, hogy nagyon szeretné megszerezni a repteret üzemeltető Budapest Airport Zrt.-t. Persze nem ellenségesen, hanem barátilag. Ők nem akarnak semmi rosszat. Csak tárgyalgatnak, érdeklődnek. Hol egy államtitkár, hol egy miniszter, hol egy kormányközeli vállalkozó jelzi a reptéri cégnek, hogy volna igény a vásárlásra.

"Megerősíthetjük, hogy a magyar kormány nem kötelező érvényű ajánlatot tett a Budapest Airport részvényeseinek. Társtulajdonosaink érdekében és jogi okokból kötelesek vagyunk megvizsgálni a lehetséges ajánlatokat" - közölte az AviAlliance, a Budapest Airport legnagyobb tulajdonosa. A vállalat jelezte, hogy a vételi ajánlatot nem a cég kezdeményezésére tette a magyar kormány. Nagyon remélik, hogy továbbra is befektetői pozícióban maradhatnak a budapesti repülőtéren. Tehát eszük ágában sincs eladni az üzemeltetési jogot.

Maga a reptéri ingatlan állami tulajdonban van, 2005-ben és 2011-ben az éppen aktuális kormányok adták el a repülőtér üzemeltetését. Most meg valamiért meggondolták magukat és vissza szeretnék szerezni. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerint a repülőtér megszerzése kulcsfontosságú a turizmus újraindításához a koronavírus-járvány után. Ez így persze nem igaz. Egyrészt a kormány már 2019-ben is kinézte magának a repteret, amikor még sehol nem volt a járvány, másrészt Ferihegy állami segítség nélkül is prímán működött, 16 millió utas fordult meg a terminálokon. Tehát a turizmus újraindításához semmi szükség nincs arra, hogy újra állami tulajdonban legyen a Budapest Airport.

Ami pozitívum, hogy az Orbán-kormány egyáltalán még bíbelődik azzal, hogy pénzért vegye vissza a repteret. Talán két nap alatt össze tudnának dobdni egy olyan törvényt, hogy a járványügyi veszélyhelyzetben, az utasok biztonsága érdekében közérdekű vagyonkezelő alapítvány tulajdonába kell adni a repteret, a külföldiek pedig kaphatnak egy kis kártalanítást vagy pereskedhetnek évekig különböző nemzetközi fórumokon.

Megértem, hogy csábítja a kormányt a reptér, csak akkor kár volt 2011-ben eladni a kisebbségi tulajdonrészt. A külföldiek pedig hülyék lennének eladni az aranytojást tojó tyúkot: csak 2019-ben 29 milliárd forintos profitjuk volt, igaz, 2020-ban a járvány tetemes veszteséget hozott össze, de az üzemeltetési jogot 2080-ig szerezték meg 2005-ben, így néhány veszteséges év igazán belefér nekik. Nem kell mindent eladni, amit valaki meg akar venni.

Vidéken könnyebb dolga van a kormánynak. A sármelléki repteret már megszerezték a hévízi fideszes önkormányzattól, Debrecenben még az önkormányzat a többségi tulajdonos, de az állam 51 százalékos részt szerezhet magának (magyar magáncég is rendelkezik érdekeltséggel), míg a győri repteret az állam, az önkormányzat és az Audi közösen irányítja.

Már csak ebből is látszik, hogy a budapesti önkormányzatnak nem osztottak lapot. A vidéki önkormányzatoktól eltérően a fővárosnak soha nem volt semmilyen beleszólása abba, hogy mi történik a reptéren. Nem vagyok híve az einstandnak. A külföldieknek szerződésük van a reptérre, ha azt nem szegték meg, akkor nincs mit tenni. Ugyanakkor csodálkoznék azon, ha a fél ország, a Balaton, az egyetemek ilyen-olyan kreatív megszerzése után pont a reptér bekebelezése okozna különösebb gondot a kormánynak. De hátha vannak csodák. Csak attól félek, hogy a baráti ajánlatokat egy idő után esetleg ellenségesebb ajánlatok követhetik. Ami ellen csak a jogállam védhet, az pedig nincs éppen tökéletes állapotban.